Siempre con la selección. Renzo Schuller y Johanna San Miguel reafirmaron su apoyo a la bicolor luego de que perdieran su pase a Qatar 2022. Este 13 de junio, el equipo de Ricardo Gareca definía su participación al mundial después de enfrentarse a la escuadra australiana. Sin embargo, no se logró la ansiada victoria tras jugar los 90 minutos del juego, el tiempo de alargue y la tanda de penales.

Antes de iniciar la edición de “Esto es guerra”, los conductores del programa en compañía de los chicos reality se mostraron apenados por el resultado; pero mencionaron su apoyo a la selección peruana. Además, pidieron a los televidentes no dejar de alentarlos, ya que han dejado en alto el nombre del país.

“Hoy, lunes 13 de junio, lamentablemente, Perú no clasifica. Bueno, como un buen hincha tenemos que estar en las buenas y en las malas. Seguiremos apoyando a nuestra selección peruana hasta el final porque de eso se trata” , expresó el conductor. De inmediato, la ‘Mamá leona’ expresó: “Un abrazo para Gareca, para la selección, sabemos que lo dejaron todo en la cancha y eso es lo que importa. En la próxima estaremos sí o sí”.

Conductor molesto con “Esto es guerra”

El popular ‘Shushu’ hizo un importante pedido a la producción del programa, ya que asegura que los equipos no están parejos y sería una desventaja en la semifinal del reality.

“Quisiera decir algo, y justo he aprovechado los minutos de la pausa para pensar en algo, me parece importante. Yo respeto mucho a los ‘combatientes’, los quiero muchísimo a los que están acá, y a mí me trajeron con un fin: sacar la cara por el equipo, por ellos. Luego de un mes de estar trabajando acá, no me siento contento porque no veo que, a puertas de una final, los equipos estén parejos”, manifestó.

Renzo Schuller critica producción de “Combate”

En entrevista con “Estás en todas”, Renzo Schuller contó por qué “Combate” no siguió en la pantalla chica y arremetió contra el programa que condujo con Gian Piero Díaz.

“‘Combate’ tuvo muchos momentos, momentos buenísimos y momentos malos, por administraciones que no supieron manejar el programa. En tema de producción a veces necesitábamos cosas, los productores pueden dar fe de eso, que eran los que solicitaban. Teníamos que reciclar, ver, cambiar de color, darle la vuelta a todo”, señaló.