Cristian Rivero causó sensación al ser presentado como nuevo jurado de “Perú tiene talento” este 11 de junio. Al inicio del programa de Latina, Mathías Brivio anunció que Luis ‘Cuto’ Guadalupe se ausentaría por un tiempo debido a que viajó para ser testigo del partido Perú vs. Australia que se disputará en el repechaje por el Mundial Qatar 2022.

El debut de Cristian Rivero como jurado

En las promociones de “Perú tiene talento”, se veía al tío de Jefferson Farfán comentando: “Chicos, he tenido que viajar urgente; pero tranquilos, que ahí les he dejado un regalito en la caja. No la vayan a abrir hasta el sábado”.

Es así que, el último sábado por la noche, Mathías Brivio anunció la entrada de Cristian Rivero. A su llegada, el exconductor de “Yo soy” apareció con un elegante traje negro y rosas para obsequiar a sus compañeras Gianella Neyra y Mimmy Succar.

“Estoy emocionado. Buenas noches a los miembros del jurado y, especialmente, a una (su pareja Gianella Neyra)”, expresó. “Ahora, estar por este lado del jurado da nervios”, añadió la figura de Latina.

Ricardo Morán también se mostró muy contento por el inesperado ingreso de Rivero, junto a quien ha compartido varias temporadas en “Yo soy”.

Gianella Neyra reacciona a la presentación de Cristian Rivero

Con gran sorpresa en el rostro, Gianella Neyra confesó que sintió nervios cuando Cristian Rivero hizo su ingreso al set de “Perú tiene talento”.

“Me ha mirado de una manera que me he puesto un poquito nerviosa”, comentó la actriz que comparte, además, la mesa del jurado con Ricardo Morán y Mimmy Succar.

Gianella Neyra y Cristian Rivero no tienen planes de matrimonio a la vista. Foto: Instagram

¿Por qué ‘Cuto’ Guadalupe no está en “Perú tiene talento”?

Según explicó Mathías Brivio en “Perú tiene talento”, Luis ‘Cuto’ Guadalupe se encuentra en Qatar con miras a disfrutar del Perú vs. Australia por el repechaje.