Tatiana Calmell se enfocará en la salud mental de ganar el Miss Perú 2022: “También he sufrido”

Tatiana Calmell y Alessia Rovegno son las dos favoritas a llevarse la corona de Miss Perú 2022. Si bien no desmerece la participación de las otras candidatas, entre ellas Valeria Flórez, a quien ve como una fuerte competidora, la modelo y actriz profesional señaló en una entrevista publicada el 12 de junio que ganar el concurso de belleza resulta clave para ella, ya que le permitirá enfocarse y trabajar por la salud mental de los peruanos, sobre todo después de la tragedia y tristeza que trajo la pandemia del coronavirus (COVID-19).

Tatiana Calmell: “Quiero hacer énfasis en la salud mental”

La protagonista de “Princesas”, a sus 27 años, se encuentra en el límite de edad para participar en el Miss Universo 2022. Esta situación es un apremiante para hacerse con la corona que hoy porta Yely Rivera, Miss Perú 2021, y empezar a marchar hacia adelante con su objetivo.

“Siento que la plataforma del Miss Perú es una opción muy importante para mí en este momento de mi vida”, afirmó Tatiana Calmell.

“Me quiero enfocar y hacer énfasis en la salud mental porque, en la pospandemia, la gente ha empezado a darse cuenta de la importancia que tienen nuestras vidas”, puntualizó.

Tatiana Calmell fue seleccionada como una de las 10 modelos que lucharán por llevarse la corona del Miss Perú 2022. Foto: Instagram

Tatiana Calmell: “También he sufrido”

En otra entrevista con Janick Maceta para el canal de YouTube del Miss Perú, Tatiana Calmell mencionó que actuar le ha permitido ser más empática y aprender a trabajar en equipo.

Con eso en mente, ahora reconoce que ella también se vio afectada mentalmente con el miedo por la COVID-19, el aislamiento y la adaptación a la ‘nueva realidad’.