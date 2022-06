Rosángela ‘cuadra’ a Michelle Soifer y dice que Camila Heredia es “muy buena, a diferencia de otras”

¡Michelle Soifer no suelta a Rosángela Espinoza! El 8 de junio, ambas competidoras volvieron a poner en tensión el escenario de “Esto es guerra”. La ‘Michi’ intentó desestimar la permanencia de la ‘Chica Selfie’ al decir: “Si no está contenta, mejor que regrese Camila Heredia”. Con ello hizo referencia a la exasistente de producción que resultó eliminada días atrás al no poder superar en votos a ‘Rocha’. “Las cosas como son”, reiteró la intérprete de “Tempo”.

¿Qué dijo Rosángela Espinoza sobre Camila Heredia?

Rosángela Espinoza no se quedó callada y tomó las palabras de Michelle Soifer para insinuar que la excombatiente la superaba como competidora.

“Camila ha demostrado en poco tiempo que es muy buena competidora, a diferencia de otras que están hace tiempo y no hacen nada”, señaló, y en esa línea aseguró que le “hubiera encantado que esté en el programa”.

Camila Heredia agradeció a Rafael Cardozo por ser el "único" que creyó en ella. Foto: Esto es guerra/captura

Rosángela Espinoza desafía a Michelle Soifer

La ‘Chica Selfie’ continuó su arremetida contra la ‘guerrera’: “Me encantaría ponerme en un circuito con Michelle Soifer. Quien gane se queda en el programa. Es ‘Esto es guerra’ no ‘Esto es lengua’”.

No contenta con retar a la cantante de “La nena”, Rosángela Espinoza se puso a cantar “Bombón asesino”, una de sus interpretaciones más exitosas, y aseguró que ella era “la bombona”, para disgusto de la ‘guerrera’.