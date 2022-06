Está de regreso. Jazmín Pinedo reapareció en la pantalla chica para conducir el espacio “+Espectáculos” al lado de ‘Choca’ Mandros, quien también presenta el programa “Estás en todas” con Natalie Vértiz. En los primeros minutos del formato de América Televisión, la modelo envió un fuerte mensaje a la esposa de Yaco Eskenazi, ya que no le agradaron sus comentarios del sábado 4 de junio.

Mientras se desarrollaba el espacio televisivo de los sábados, la exreina de belleza reclamó a su compañero porque aparecerá en al lado de la popular ‘Chinita’ de lunes a viernes y con ella solo verá los fines de semana.

“La verdad, yo no entiendo, ‘Choca’, supuestamente tú eras mi partner, mi dupla, es que yo no puedo con la gente desleal. No puedo trabajar en un ambiente laboral tenso. No me parece que estés de lunes a viernes (con Jazmín) y los sábados vengas de ‘yapita’, yo no voy a aceptar ser plato de segunda mesa”, expresó.

Ex chica reality responde a Natalie Vértiz

Ante la opinión de la influencer, Jazmín Pinedo no se quedó callada y mencionó que se ganará su lugar en el programa con mucho trabajo. Además, pidió que cierren el programa de los sábados y que Natalie Vértiz pase a acompañarlos.

“Quiero decirte algo... Yo no quiero ser tu partner, tampoco quiero ser tu favorita, porque eso me lo voy a ganar a pulso”, señaló. “Aprovechando la situación, ya cerremos ‘Estás en todas’ y que venga Natalie Vértiz acá y compartimos el espacio de lunes a viernes”, agregó.

Jazmín Pinedo envía mensaje a detractores tras regresar a la TV

La modelo se mostró muy emocionada después de haber firmado contrato con América Televisión para conducir un programa. Asimismo, Jazmín Pinedo dejó un mensaje a sus detractores, quienes la criticaron por ser parte de un proyecto en un canal de YouTube.

“Me llena de alegría estar nuevamente en la televisión. Les agradezco a mis seguidores por su apoyo constante. Todos en el canal están contentos. Yo soy una mujer de retos y lo bueno es que el público siempre nos acompaña. Y los que pensaban que no iba a regresar, aquí estoy”, precisó en un comunicado.

Jazmin Pinedo recibe el apoyo de Gino Assereto tras regresar a la TV

El popular ‘Tiburón’ no se quedó atrás y dedicó un emotivo mensaje a Jazmín Pinedo, madre de su hija, luego de estar alejada de la televisión.

“Yo siempre he dicho que, para mí, la ‘China’ se merece muchas cosas, y se lo dije hace poco y lo repito ahora. A mí me alegra mucho que a la ‘China’ le vaya bien. Imagínate a quién no le va a alegrar que a la mamá de tu hijale vaya bien. Es más, la felicité. Pienso que es una decisión correcta, a ella le gusta eso y ella se siente feliz”, expresó.