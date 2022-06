Rosángela revela que Rafael la minimizó al ser salvada en EEG: “Me dijo algo detrás de cámaras”

Anoche, 4 de junio, se vivió un tenso momento en “Esto es guerra” luego de que Ignacio Baladán y Paloma Fiuza hayan estado en sentencia, etapa en la que finalmente fue eliminado el uruguayo. Este hecho enojó a Rafael Cardozo, ya que él puso en tela de juicio las votaciones web que salvaron a Rosángela Espinoza en vez que a la concursante brasileña.

“Me imagino que los que votaron el día de ayer fueron los ‘guerreros’; porque si vamos a hablar de competencia, tal vez Rosángela ganó por ser la más querida de redes, y es una ventaja. Pero creo que si estamos hablando que viene una semifinal, todos los fans de los ‘combatientes’ tenían que salvar a otra persona” , comentó molesto.

Si bien al final Paloma Fiuza se salvó de la eliminación, el hecho entristeció a ‘Rous’ al punto de sollozar, quien luego reveló que detrás de cámara la minimizó. Asimismo, Johanna San Miguel quedó fastidiada con la declaración de Cardozo y le contestó en vivo.

¿Qué le dijo Rafael Cardozo a Rosángela Espinoza?

La popular ‘Chica selfie’ publicó una historia en su Instagram en la que cuenta cómo se sintió tras el comentario del capitán de los ‘combatientes’. “La verdad muy fuera de lugar su comentario. Por eso que ayer las ganas se me fueron. ¿Cómo va a decir que salvaron a la más débil y reclamando al público por haber votado por mí?”, dijo.

“También me dijo algo detrás de cámaras: que Paloma es mejor que yo y otras cosas más. Tampoco me voy a quedar callada. A nadie le gusta escuchar algo así siendo de tu equipo. Además que no valoren el esfuerzo molesta”, agregó.

Johanna San Miguel cuadró a Rafael Cardozo tras su comentario

Después de escuchar su declaración, la conductora Johanna San Miguel expresó tajantemente que no se puede poner en tela de juicio el resultado de las votaciones y también defendió a Rosángela Espinoza.

Johanna San Miguel indignada con comentario de Rafael Cardozo. Foto: captura de "Esto es guerra"