“Yo soy” continúa los festejos por sus 10 años en la televisión y ha iniciado una serie de conciertos en vivo desde diversos puntos de la ciudad. El último 3 de junio, el programa tuvo una gran sorpresa para el público al presentar al primer ganador en la historia del programa: el imitador de Kurt Cobain.

Ramiro Saavedra volvió a pisar el escenario del concurso luego de una década desde que remeció las pantallas con su interpretación, desempeño que lo llevó a convertirse en uno de los participantes favoritos de todas las temporadas.

“Regresar después de 10 años es volver a sentir esos nervios del primer casting. Para mí, ‘Yo soy’ significa la ventana de todos aquellos talentos que estaban escondidos”, dijo a las cámaras previo a su presentación.

"Yo soy": así fue el regreso de Ramiro Saavedra, imitador de Kurt Cobain, al programa. Foto: captura Latina

El regreso del ‘Kurt Cobain peruano’

El imitador de Kurt Cobain eligió presentarse con “Smells like teen spirit” y deleitó a los cientos de personas que llegaron al Parque de la Amistad de Surco para el show en vivo.

La emoción se apoderó de Ricardo Morán, Maricarmen Marín, Katia Palma, Tony Succar y Jorge Henderson, quienes no pudieron ocultar la nostalgia al verlo de nuevo en el programa.

“Estuve cantando para una cadena de cruceros. He cantado en diversos eventos. He hecho de todo gracias a ‘Yo soy’. En dos semanas me voy de gira a Ecuador, a donde me lleven yo voy”, dijo tras culminar su concierto.

El comentario de Ricardo Morán en “Yo soy”

Ricardo Morán felicitó al ‘Kurt Cobain peruano’ por su desempeño sobre el escenario y reflexionó sobre el cambio que originó “Yo soy” en la vida de muchos cantantes como Ramiro Saavedra.

“El primer casting de provincia lo hicimos en una pequeña discoteca en Arequipa y ahí apareciste tú. Han sido 10 años que nos ha cambiado la vida, a todos los participantes y a todos los que estamos involucrados. Fue un gusto verte, todo lo bueno para ti”, expresó el productor.