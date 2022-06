Renzo Schuller incómodo con la producción “EEG”: “Si no equiparan los equipos, tomaré medidas drásticas”

Renzo Schuller es el último ingreso en “Esto es guerra” y, aunque el conductor ha desempeñado bien su función como líder y defensor de los ‘Combatientes’, mostró su desacuerdo con la producción del programa. Este viernes 3 de junio, el popular ‘Shushu’ hizo una contundente petición a su casa televisora.

El conductor de “Esto es guerra” sorprendió a los televidentes cuando, minutos antes de acabar el programa, tuvo un extenso discurso dando a conocer su descontento con la infraestructura de los juegos. En esta línea, el también actor alegó que estas fallas afectan el desempeño de los competidores y ponen en peligro su bienestar.

¿Qué dijo Renzo Schuller?

Renzo Schuller ya tiene un mes al frente de “EEG” y mostró su descontento al notar que los equipos no están parejos. Esto debido a que se acerca la recta semifinal del reality, por lo que anunció que tomará medidas estrictas de no cumplirse este importante pedido.

“Quisiera decir algo, y justo he aprovechado los minutos de la pausa para pensar en algo, me parece importante. Yo respeto mucho a los ‘combatientes’, los quiero muchísimo a los que están acá, y a mí me trajeron con un fin: sacar la cara por el equipo, por los ‘combatientes’. Al día de hoy, luego de un mes de estar trabajando acá en el programa, no me siento contento porque no veo que, a puertas de una final, los equipos estén parejos”, dijo al iniciar su petición en vivo.

Johanna San Miguel y Renzo Schuller se enfrentaron en el set de "Esto es guerra". Foto: composición América TV

Renzo Schuller tomará medidas de no cumplir con su pedido

“Entonces, yo con mucho respeto le pido al productor y al tribunal que haga algo al respecto, y me refiero a equiparar los equipos. Si el día lunes, y esto no es una amenaza porque no soy de hacer eso, pero si el día lunes no me escuchan, yo con el dolor de mi corazón voy a tener que tomar algunas medidas drásticas, y no me gustaría hacerlo. Equipare los equipos, no solo por el bien de nosotros, sino por el bien del público que quiere ver una final justa y equiparada”, culminó.