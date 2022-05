Gisela Valcárcel anuncia casting para su nuevo programa de TV: “Ahora les toca a ustedes”

Está de regreso. Gisela Valcárcel se prepara para retornar a la pantalla chica con nuevo programa. Tras varios meses de estar alejada de la televisión, después del fin de “El artista del año”, la conductora utilizó sus redes sociales para sorprender a sus seguidores con la promoción de su nuevo formato. En el video, invita al público a participar del casting de la popular ‘Señito’.

“Con mucha alegría puedo decirles que ahora les toca a ustedes. Lo que por años hicimos hoy tiene un camino, y haremos todo para encontrar a la estrella del país , esa persona que canta y que espera solo una oportunidad. Aquí van nuestras más lindas emociones, que Dios te bendiga. Participa, envía tu video cantando”, se puede leer en su cuenta de Instagram.

Los comentarios de los usuarios al post de la presentadora no se hicieron esperar y muchos la felicitaron por la oportunidad para sus seguidores. “Por fin algo que ver los sábados”, “Éxito garantizado, vamos por más”, “Qué gran noticia”, “Al fin, algo en lo que participe la gente común y silvestre, y no solo los artistas”, escribieron.

La imágenes que involucraban a Óscar del Portal con Fiorella Méndez y a Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz causaron mucho revuelo en la farándula local, luego de que se emitieran en el programa de Magaly Medina. Sin embargo, Gisela Valcárcel salió al frente para pedir respeto por la intimidad de las personas y no exponerlas mediante un ampay. “Dos temas hoy (27 de abril), la vacancia del alcalde de Lima y la infidelidad; es bueno discutirlo, hablarlo y cambiar las cosas (...) nunca voy a estar de acuerdo con los circos romanos, nunca. La intimidad de las personas se debe respetar y, así sea mi marido, no tengo por qué verlo y que todo el mundo hable de que me sacó la vuelta. Hay no solo familias, (...) pensemos en dignidad humana”, precisó.

Gisela Valcárcel emocionada por la entrevista a Melissa Paredes

La conductora de “América hoy” fue la encargada de publicar el avance de la entrevista que le realizaron Melissa Paredes emitida el lunes 23 de mayo. Ante ello, Gisela Valcárcel se mostró emocionada por conocer las nuevas declaraciones de la actriz. “Deseo escuchar esta conversación. Como te dije @armandozuazo, bien por esta conversa.”, escribió la presentadora previo a conocer el descargo de la modelo.