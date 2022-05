Andrés Hurtado y su polémico comentario: “Tengo poderes para controlar enfermedades”

Andrés Hurtado generó preocupación entre los seguidores de su programa, “Sábado con Andrés”, ya que, durante la edición de este sábado 28 de mayo, el conductor apareció afónico. Sin embargo, causó mayor asombro cuando expresó uno de sus más controversiales comentarios en vivo, y no fue nada relacionado a la política o sobre alguna ayuda social.

El padre de Josetty Hurtado ha demostrado en muchas ocasiones que las críticas en su contra no le afectan luego de asegurar que tiene un vínculo cercano con los extraterrestres. Además, se ha autoproclamado el próximo presidente del Perú. En esta ocasión, la figura de Panamericana TV precisó tener un don para curar enfermedades.

“Este es un programa en vivo o quizá la gente me podrá decir que soy loco , pero créeme (madre de familia) que tengo poderes para hacerlo (sanar). Yo nunca lo he hablado: tengo poderes para poder controlar muchas enfermedades, solo que no lo puedo decir . Créeme que he salvado vidas, y eso solo lo sabe Dios y yo”, manifestó frente a una invitada especial de su programa.

Presentador seguro de ganar elecciones presidenciales

El excómico sigue firme en su candidatura para las próximas elecciones presidenciales. En ese sentido, una de las televidentes llamó en vivo al programa de “Sábado con Andrés” para revelar las razones por las que votaría por él.

“¡Andrés presidente! Apoyas a toda la gente necesitada. Eso es lo que me gusta de ti, que llegas a toda la población”, expresó la fanática.

De inmediato, el conductor contestó: “Me alienta mucho. Créanme, lo hago solo por ustedes. Ante todo, yo no soy político y detesto la política. Lo que tengo lo comparto con el país entero. Por eso, he tomado la decisión de ser el presidente del país, y voy a ganar en primera vuelta”.

Andrés Hurtado se pone a comer durante llamada con televidente

El conductor no pudo ocultar su enfado porque le interrumpieron su almuerzo para contestar una de las llamadas de sus seguidoras.

“Espera un rato pues (...), para la música. Que falta de respeto. El público llama y yo estoy comiendo, es mi almuerzo”, expresó. “Ya, ya, ahorita contesto, no me dejan comer. Lo que pasa es que te juro que yo vengo sin almuerzo, un ratito. Gracias, mi amor (a la televidente)”, agregó.