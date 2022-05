Johanna San Miguel ‘arremete’ contra Renzo Schuller en EEG: “No habla y no está acá”

Los enfrentamientos en “Esto es guerra” no se detienen. Esta vez, Johanna San Miguel hizo que se viviera un tenso momento en el set luego de insinuar en vivo que su compañero de conducción Renzo Schuller casi no participa en los programas, por lo que su equipo no tiene una persona que los defienda.

Todo comenzó en medio de una discusión entre ambos bandos, cuando la popular ‘Chata’ salió a defender a los ‘guerreros’ de las críticas de algunos miembros de los ‘combatientes’, como Rafael Cardozo y Fabio Agostini.

Johanna San Miguel contra Renzo Schuller

Fiel a su estilo, Johanna San Miguel salió al frente a respaldar a su equipo luego de que sus contrincantes los tildaran de mentirosos frente a todos. “Están mintiendo, la gente no se lo cree”, manifestó el capitán de los ‘Combatientes’.

“Nunca van a poder desunirnos porque aquí está la ‘mamá leona’ y ustedes no tienen a nadie que los cuide porque Renzo (Schuller) no habla y no está acá ”, dijo la presentadora.

“Acá estoy parada y sin polo. Yo acá me entrego al 100% y aunque todos los ‘combatientes’ me tiren odio en las redes, acá estoy por mis ‘guerreros’”, indicó.

La respuesta de Renzo Schuller

Sin embargo, el exconductor de “Combate” no se dejó intimidar por la también actriz y respondió de forma breve, pero contundente. En ese sentido, aseguró que le resbalan los comentarios negativos.

“Nosotros estamos acá con los ‘combatientes’, vamos a luchar hasta el final y vamos a demostrar de qué estamos hechos. Yo no necesito gritar ni decir que soy la ‘mamá leona’”, puntualizó.

Finalmente, dijo que cualquier conflicto que puedan tener se arregla durante la competencia. “Yo estoy feliz aquí, tranquilo y escuchando. A la hora de competir vamos a dejar en alto el nombre de los ‘combatientes’ ”, concluyó.