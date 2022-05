Así fue el final de la primera temporada de “Maricucha”: ¿le dio una oportunidad a Renato?

La actriz Patricia Barreto dio vida a Maricucha, protagonista de la serie del mismo nombre que se robó el corazón de miles de peruanos noche tras noche. El 25 de mayo pasado, se emitió el último capítulo de la primera temporada y dejó con la boca abierta a más de uno. La telenovela de Michelle Alexander y Del Barrio ya confirmó que habrá una segunda entrega, la cual se estrenará en el verano del 2023. Conoce los detalles del último episodio en esta nota.

¿Qué pasó en la final de “Maricucha”?

En está última emisión, Maricucha finalmente escuchó a su corazón y decidió retomar su romance con Renato, interpretado por Andrés Vílchez. Sin embargo, el detalle que sorprendió a muchos fue que se aprecia al actor arrodillándose para pedirle matrimonio a su amada en la ficción, luego de confesar que es el amor de su vida.

¿Maricucha se casará con Renato? Foto: Maricucha/captura

Asimismo, Don Antonio, interpretado por Gustavo Bueno, sorprende a su familia al regresar a casa antes de lo anunciado, y se reencuentra con Maricucha y las chicas en un emotivo abrazo. Por otro lado, Manuel y Fernanda deciden darse una segunda oportunidad.

Sin embargo, no todo es alegría, ya que Fernando le confiesa un oscuro secreto a Manuel sobre la verdad del dinero que le pidieron hace un tiempo a su mamá.

"Maricucha" tendra una segunda temporada. Foto: GLR

Andrés Vílchez niega posible romance con Patricia Barreto

¿La ficción traspasó a la realidad? Los fans de la serie “Maricucha” se ilusionaron al ver a los protagonistas Patricia Barreto y Andrés Vílchez ser captados juntos en la vida real. Al ser consultado el actor en “Amor y fuego” sobre un posible romance entre ambos, él dijo lo siguiente: