Ganadora del Miss Perú 2022 será elegida en “Esto es guerra”

Durante la edición de “Esto es guerra” del miércoles 25 de mayo se anunció que el concurso Miss Perú 2022 volverá a presentar su etapa final y coronación de ganadora a través de la señal de América Televisión, específicamente durante el reality de competencia. Este evento está agendado para el próximo viernes 27 de mayo a las 7.00 p. m. y, de acuerdo a los conductores, será una “edición especial”.

¿Quiénes pasaron a la etapa final de Miss Perú 2022?

De acuerdo a lo anunciado en “Esto es guerra”, las concursantes que se enfrentan por la corona del Miss Perú 2022 visitarán el set del reality. Alessia Rovegno, Arlette Rujel, Maryori Morán, Mei Azo, Flavia Montes, Daleine Arroyo, Tatiana Calmell y Valeria Florez son los nombres de las modelos que saldrán en vivo.

Precisamente, Alessia Rovegno es enamorada de uno de los integrantes del reality: Hugo García. Desde hace un tiempo, esta representante de Lima en el certamen viene recibiendo el apoyo y la admiración de distintas figuras de la televisión.

Andrés Hurtado elogia a Alessia Rovegno

Jessica Newton visitó el programa de Andrés Hurtado junto a sus concursantes del Miss Perú 2022 el sábado 21 de mayo. Una de las concursantes que más llamó la atención del conductor de “Sábado con Andrés” fue Alessia Rovegno.

Tras acercarse a ella para saludar, el presentador no dudó en elogiarla. “Te veo un poquito misteriosa. Te veo impetuosa, como bella y malvada a la vez. Es bonito. Cuando entraste se te vio como Maléfica, pero a la vez bella y tierna. Tienes un conjunto de cosas”, afirmó. Ante esto, la modelo agradeció sus palabras.

Por ello, Hurtado siguió bromeando: “Tus ojos me ponen nervioso, ¿está mal la descripción, te he caído mal? Si quieres, bótame”. No obstante, Alessia no cambió su parecer y se mostró feliz por las palabras de la estrella de televisión.