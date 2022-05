“Desafío the box 2022″ EN VIVO HOY por Caracol TV: sigue aquí el capítulo 53

No paran los retos, las competencias y los enfrentamientos en “Desafío the box”, y en la última prueba no faltaron los comentarios y las quejas de los miembros de los equipos que fueron derrotados. “Yo creo que esta es de las victorias más bonitas”, afirmó Maleja tras conocerse que Gamma ganó el desafío de sentencia, premio y castigo, que incluye poder adjudicar por horas el chaleco, tablero millonario y el Carnaval de Barranquilla. Como se sabe, este reality colombiano se emite de lunes a viernes a las 8.00 p. m. a través de la señal de Caracol Televisión.

Infórmate más sobre esta contienda, con datos relacionados a los capítulos anteriores, la última persona eliminada, horarios, canales de transmisión, además de la manera de seguir este espacio EN VIVO ONLINE GRATIS.

¿Qué pasó en capítulos anteriores de “Desafío the box 2022″?

Desafío the box 2022: capítulo 51. Foto: captura Caracol TV

“¡Me dio rabia e impotencia! Escuchaba que mis compañeros gritaban el nombre de mi madre”, declaró Samir tras perder la competencia del desafío de sentencia, premio y castigo ante el conjunto Gamma.

¿Quién fue el último eliminado?

El equipo Alpha ha sufrido una sentida baja: se trata de Beto Plazas, quien fue ovacionado por sus compañeros luego del desafío de muerte que se le impuso a su equipo. “Afuera nos vamos a ver. Les dije que tenían mi corazón abierto para ellos, con cada uno de ustedes fue rico compartir. Me llevo de cada uno un mundo lleno de alegrías, tristezas, rabias y felicidad. Rico conocerlos a todos”, declaró.

“Desafío the box”: horario

“Desafío the box”, el histórico reality colombiano que lleva 18 años en la televisión, es transmitido EN VIVO a partir de las 8.00 p. m. (hora de Colombia y Perú).

“Desafío the box”: canal de transmisión

El reality show se emite EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la señal de Caracol TV, en territorio cafetero. En caso de que te encuentres en Perú, puedes verlo por medio de tu servicio de cable de preferencia.

¿Cómo ver canal Caracol TV EN VIVO?

La señal de Caracol TV es abierta y gratuita para toda Colombia. Si vives en otro país, puedes seguir el programa a través de tu servidor de cable.

¿Cómo ver Caracol Play?

Desafío the box 2022: capítulo 51. Foto: captura Caracol TV

Mira Caracol Play entrando a la siguiente página web: www.play.caracoltv.com. Acto seguido, debes crear una cuenta en línea e iniciar sesión. Finalmente, busca “Desafío the box” en la lista de programas y dale play.

¿Dónde ver “Desafío the box capítulo 53″ EN VIVO ONLINE GRATIS?

Disfruta EN VIVO ONLINE GRATIS la cobertura completa del capítulo 53 de “Desafío the box” a través de La República Espectáculos, donde podrás revisar el minuto a minuto y todas las incidencias del reality show.