“La casa de los famosos” de Telemundo: ¿cómo votar por el expulsado de la semana desde México?

“La casa de los famosos” es todo un éxito en la televisión latina de los Estados Unidos, pero también en territorio mexicano. Desde el martes 10 de mayo, este programa concurso, que es un émulo del antiguo formato de “Big Brother VIP”, es emitido con una gran sintonía. Una de las figuras más destacadas de este show es la peruana Laura Bozzo, quien ya tiene acostumbrados a los televidentes con sus extravagancias: tras ser salvada de la eliminación, se puso a cantar “Como la flor” de Selena.

Conoce más acerca de esta producción millonaria con datos como los nominados para la próxima eliminación, la forma de votar tanto en Estados Unidos como en México y los canales de transmisión en el mundo.

¿Quiénes son los nominados de la semana en “La casa de los famosos 2022″?

Algunos de los participantes de "La casa de los famosos" se encuentran en capilla. Foto: Telemundo

Las celebridades elegidas por los integrantes de la casa para potencialmente abandonar el show son:

Natalia Gama

Brenda Zambrano

Nacho Casano

Eduardo ‘Potro’ Caballero.

¿Desde cuándo se puede votar?

La votación para la eliminación tiene lugar todos los jueves entre las 8.30 p. m. ET y las 9.00 p. m. ET hasta el lunes siguiente entre las 8.30 p. m. ET y las 9.00 p. m. ET.

¿Cómo votar en “La casa de los famosos 2″?

Entra a la sección de votaciones de “La casa de los famosos” en la página de Telemundo.

Luego puedes seleccionar la fotografía del participante y hacer clic en el botón que dice ‘vota’.

Los televidentes pueden votar 50 veces al día, ya sea por el mismo participante o combinando los votos con el resto de los famosos en peligro de ser eliminados.

¿Cómo votar en “La casa de los famosos 2″ desde México?

El público será quien tenga en sus manos el poder del eliminar a un famoso. Para eso, puede entrar a: https://www.telemundo.com/shows/lacasadelosfamosos/vota y debe votar por el famoso que quiera que sea el eliminado de la semana. El que obtenga más votos será el expulsado.

¿Quién fue la primera eliminada?

La empresaria Mayeli Alonso fue la primera en abandonar "La casa de los famosos". Foto: Mayeli Alonso/Instagram

Mayeli Alonso fue la primera eliminada de “La casa de los famosos”. Días antes, Alonso protagonizó una tensa pelea con Niurka Marcos luego de que esta última malinterpretara las expresiones de la empresaria, quien se impuso ordenando a la cubana: “A mí no me vas a decir tú lo que estás pensando”, le increpó Alonso a Marcos.

¿Cómo ver “La casa de los famosos” 24/7 EN VIVO HOY?

Esta es la lista de canales en la que podrás sintonizar “La casa de los famosos 2″, a través de la señal internacional de Telemundo: