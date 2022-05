La segunda temporada de “La Casa de los Famosos” está dando de qué hablar. Este jueves 19 de mayo, cada participante tuvo que pasar al confesionario y nominar a un par de ellos: dos votos para su primer nominado y uno para su segundo nominado. La principal regla es que al menos queden cuatro seleccionados. En caso se presente un empate en la cuarta posición, hay riesgo de que queden más habitantes.

En esta oportunidad, la presentadora de televisión y abogada peruana, Laura Bozzo, logró salvarse, pero obtuvo dos votos por parte de los participantes de la casa. Uno de ellos fue el cantante y actor puertorriqueño, Osvaldo Ríos, quien le dio un punto a Laura, pues no colaboró ni ayudó en la casa. La segunda persona que votó por la ex conductora fue Natalia Alcocer, ya que no le gustó el comentario que hizo la conductora de televisión.

Critican a Laura Bozzo por no cooperar en la casa

Laura Bozzo viene siendo criticada por no ayudar con la limpieza en “La Casa de los Famosos 2″. El público y algunos miembros del reality show señalan que la presentadora de televisión pasa la competencia durmiendo o conversando con sus compañeros, mientras que los demás hacen las labores del hogar.

Es más, por medio de la red social Twitter se publicaron diferentes memes de Laura Bozzo en forma de burla. Hay que tener en cuenta que los participantes no tienen idea de lo que sucede en el mundo real.

Me encantan los memes de @laurabozzo qué sacan de LCDLF pic.twitter.com/idOoeCYNaS — Jucar Ost (@JucarOst) May 19, 2022

Los exAcapulco Shore se encuentran nominados

Brenda Zambrano y ‘Potro’ Caballero son los nuevos nominados de “La Casa de los Famosos 2″. En cuestión de votos, Natalia fue la concursante que obtuvo 14 puntos, luego Brenda con 10. Por otro lado, Nacho recibió nueve, mientras que Potro solo seis.

Los participantes que votaron por Brenda Zambrano indicaron que querían tener un ambiente más tranquilo y la exchica reality era todo lo contrario.