Eurovisión 2022: organizadores revelan irregularidades durante las votaciones finales

Nuevo escándalo en el Festival Eurovisión 2022. Luego de que Laura Pausini protagonizara un preocupante incidente en la final del evento al retirarse del escenario por varios minutos, ahora surge una nueva polémica alrededor del concurso.

Al parecer, los sufragios de al menos cinco países fueron eliminados por haberse detectado una notoria diferencia entre las votaciones de los 15 jueces que participaron en la competencia.

Unión Europea de Radiodifusión explica qué pasó con los votos

Tras escuchar los reclamos de varios fanáticos de Eurovisión, la Unión Europea de Radiodifusión explicó por qué los votos de los jueces provenientes de Polonia, Montenegro, Azerbaiyán, Rumania, Georgia y San Marino fueron descartados.

Al notar que los jurados de estos países habían votado entre ellos y tras compararlo con las elecciones de los de las otras naciones en competencia, se decidió no tomar en cuenta dicho registro y programar un proceso automático.

El comunicado que presentó la organización señaló que esta situación jamás había pasado en la historia del show: “No hay precedentes para una irregularidad de tal escala en el patrón de votación del jurado. Dada la naturaleza sin precedentes de la irregularidad detectada en la segunda semifinal, la UER decidió ejercer su derecho de eliminar los votos de los seis jurados en cuestión de la gran final para preservar la integridad del sistema”.

La organización a cargo de Eurovisión 2022 explicó a detalle qué había pasado con las votaciones. Foto: Unión Europea de Radiodifusión

¿Qué pasó con Laura Pausini en el Festival Eurovisión 2022?

En esta misma gala, Laura Pausini preocupó a sus fanáticos por retirarse del escenario durante varios minutos. Incluso, la cantante estuvo ausente cuando se estaban anunciando las votaciones. No obstante, la intérprete de “Volveré junto a ti” se manifestó en sus redes para aclarar qué había pasado:

“¡Qué noche, chicos! ¡Cuánto amor me han mostrado todos desde todas partes del mundo! Gracias. Quiero calmarlos y decirles que estoy bien. Durante esta final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar unos 20 minutos por consejo de los médicos que me ayudaron y a los que agradezco mucho. Los últimos seis meses han estado llenos de trabajo y he cedido al estrés, pero estoy feliz de haber cerrado la noche”, afirmó.

Laura Pausini había explicado por qué se ausentó brevemente de la final de Eurovisión 2022. Foto: Instagram

Más adelante, se supo que Pausini se había contagiado de COVID-19 y que han quedado canceladas sus próximas presentaciones programadas.