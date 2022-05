Jota Benz sufrió fuerte golpe tras caer de una estructura en “Esto es guerra”

Se ha hecho viral el momento preciso en el que Jota Benz cayó de una plataforma en uno de los retos de “Esto es guerra”. Las imágenes demuestran que el también cantante urbano habría sufrido un fuerte golpe de cabeza con uno de los fierros de dicha estructura. Este incidente alarga la lista de ocasiones en las que los competidores se han visto perjudicados por el programa.

¿Qué pasó exactamente con Jota Benz?

Se registró el momento exacto en el que Jota Benz y sus compañeros participaban de un reto en “Esto es guerra”, en el que todos los competidores tenían que cruzar un camino de tablas e intentar no caer en aquella que estuviera floja.

Si bien sus dos primeros compañeros estaban avanzando con toda normalidad, una de las cámaras del reality grabó la aparatosa caída que sufrió el ‘combatiente’. En el corto subido a redes, se ve que el chico reality golpea su frente contra uno de los fierros de la estructura en la que se había subido. Segundo después, sus colegas que estaban detrás quedaron asombrados por lo ocurrido y quedaron atentos a la reacción del hermano menor de Gino Assereto.

Elías Montalvo sufrió una caída de 40 metros también en “EEG”

Este tipo de accidentes en “Esto es guerra” se relacionan con uno de los episodios más sensibles del show. En septiembre del año pasado, Elías Montalvo participó del reto “Ritmo a gogó” a 40 metros de altura. Dado que el concursante perdió, su castigo era que la cuerda que lo sostenía lo bajara de su plataforma.

No obstante, los demás ‘guerreros’ y los conductores del programa quedaron en shock cuando vieron que el chico reality cayó abruptamente desde aquella altura. Ante esta situación, el programa fue al corte comercial de un momento a otro.

Esta falla de la producción le habría costado a Montalvo ser internado brevemente en una clínica. Más adelante, el chico reality explicó que este traumante episodio no le habría afectado en temas de salud: “No tengo ninguna fractura, me tomaron tomografías, radiografías en el pie, en las piernas, en la columna, en todos sitios y estoy bien, simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo, me vendaron, el otro pie está bien. No me duele nada”.