¿Qué fue de Marisol Crousillat, la ‘Reina madre’ de Combate?

En julio de 2011, a la pantalla chica nacional llegó un nuevo programa de entretenimiento. Era el debut de “Combate”, un reality de competencia emitido por ATV que marcó un antes y un después en dicho formato televisivo. Sin embargo, para que el show se mantuviera a flote, necesitó de un equipo de producción, el cual fue liderado por Marisol Crousillat, mejor conocida como la ‘Reina madre’.

Casi un año después, nació “Esto es guerra”, otro reality de América TV que se convirtió en su competencia directa y que ahora es el más relevante a nivel nacional. Durante los ocho años que “Combate” estuvo al aire (hasta fines del 2018), surgió una serie de roces entre ambos programas y sus productores.

En esta nota, conoce algunos de los momentos más mediáticos de la productora Marisol Crousillat, por qué dejó “Combate” y en qué proyecto televisivo trabaja actualmente.

Marisol Crousillat vs. Peter Fajardo: ¿quién generó mayor sintonía?

Ambos buscaban liderar en el rating. Las dos figuras se encargaban de hacer y deshacer los juegos, ideas, concursos de sus respectivos programas. También eran los daban el visto bueno o el último filtro para el ingreso de nuevos participantes.

El último 13 de mayo, las cámaras de “Amor y fuego” fueron en busca de la ‘Reina madre’ para recordar aquellas épocas. Sus declaraciones encendieron las polémicas, pues aseguró que Peter Fajardo era un “copión”.

El programa de Willax logró ubicar varias imágenes de archivo donde compararon los juegos entre “Esto es guerra” y “Combate”, y encontraron varias similitudes. “Nosotros hacíamos la vida de los chicos y los desfiles de modas. Nosotros empezamos a hacer desfiles y, al poco tiempo, ellos (’EEG’) hicieron lo mismo. Se copiaron lo que más pudieron”, dijo Crousillat.

Luego, se dirigió al actual productor de “Esto es guerra”: “Sí, Peter, no sé si ahora, pero fuiste un copión. Eso es un hecho”. Posteriormente, detalló por qué lo consideró así:

“No sé si no había creatividad. Creo que era más fácil para ellos seguir la línea de lo que estaba funcionando al frente (...). Incluso en la época de Cathy Sáenz, ella misma contaba, cuando pasó a ‘Combate’, cómo era. Dijo que prácticamente las reuniones de producción eran mirando los programas y copiando los juegos. Y, de hecho, nosotros —del otro lado que no sabíamos nada de esto— nos dábamos cuenta. Hacíamos un juego nuevo hoy; al día siguiente, estábamos viendo ‘Esto es guerra’ y salía el mismo juego. Eso era un hecho, era una realidad”, finalizó.

¿Por qué Marisol Crousillat dejó “Combate”?

A finales de 2015, “Combate” reveló que su productora Marisol Crousillat dejaba el reality, noticia que impactó a todo el equipo. Por ello, durante uno de los programas, Renzo Schuller aprovechó para dedicarle unas palabras.

“Para tristeza de todos los que trabajamos en ‘Combate’, la ‘Reina madre’ se irá de viaje. Queríamos agradecerle por todo lo que hizo por nosotros, por el programa”, comentó el popular ‘Shu shu’. En esa misma línea, Gian Piero Díaz afirmó que conoció a la ‘Reina madre’ en 2003, cuando grababan la serie “Estos chicos de ahora”. “Más que una amiga, una confidente”, agregó el exconductor.

Marisol Crousillat agradeció el cariño. “Muchas gracias por esas palabras. No me las esperaba. Pensaba irme sin despedirme, pero ya que lo mencionan y me dan la oportunidad de dejarle a todo el público un beso gigante, porque este alejamiento es temporal, por motivos personales”.

Y es que la reconocida productora logró compenetrar con los chicos reality, pues era muy quisquillosa en los castings y si elegía a uno, era porque lo consideraba especial. “Buscábamos personalidades diferentes, buscábamos hacer una novela dentro del programa. Se sabía que eso era lo que le daría peso al programa a la larga”, explicó Marisol en una entrevista con Carlos Orozco en 2019.

Sin embargo, esta despedida duró poco tiempo, puesto que, en septiembre del 2018, el programa reveló que regresaría de la mano de Cathy Sáenz, quien se convirtió en la coproductora. Aun así, en diciembre de ese mismo año, el reality se despidió de la pantalla chica.

“Les digo de todo corazón y con la mano en el pecho que el último día oficial del programa de ‘Combate’ como ustedes lo conocen, el equipo rojo y verde, termina. De hecho, la palabra ‘Combate’ no se va a volver a utilizar. No va a existir. No sabemos lo que pasaré el otro año, pero ‘Combate’ termina de manera oficial el día de mañana”, fueron las palabras de despedida de Gian Piero Díaz.

Marisol Crousillat en la actualidad

La productora Marisol Crousillat ahora forma parte de la familia de Willax TV como productora del programa deportivo llamado “Abrazo de gol”, donde Gian Piero Díaz es el conductor.

“Les presento ‘Abrazo de gol’, un proyecto que me permite volver a conectarme con mi pasión, y trabajar con gente que quiero y admiro demasiado”, escribió Gian Piero en una publicación de Instagram.

Juntar a estos dos personajes de nuevo causó polémica, ya que habrían tenido roces cuando trabajaban en “Combate”, según las declaraciones de Miguel Arce a El Popular. “(Gian Piero) Le ha hecho muchas cosas a mucha gente, pero yo decidí no decir nada a menos que él diga algo, y él se ha mantenido completamente hermético en el tema, pues entonces mantengo lo mismo. Le conozco muchas (cosas que ha hecho), y una en particular que me duele mucho que no fue a mí, fue a la ‘Reina madre’” , expresó sin dar más detalles.

A pesar de esta ‘bomba’, Gian Píero Díaz y Marisol Crousillat parecen haber limado asperezas, al punto de que la productora expresó sus deseos de que el conductor vuelva a trabajar con Renzo Schuller. “Yo los quiero a los dos, los dos son mis amigos y los dos lo saben, así que igual quiero, desde el fondo de mi corazón, que se amisten”, dijo a “Amor y fuego”.