Laura Bozzo quiere dejar “La casa de los famosos” tras ataques de ansiedad

Laura Bozzo no la estaría pasando nada bien en el reality “La casa de los famosos” que acaba de iniciar una nueva temporada. A pesar del gran temperamento que caracteriza a la conductora de TV, una crisis de ansiedad habría provocado que la también abogada esté a un paso de abandonar el programa.

En la edición de este 13 de mayo de “Amor y fuego” expusieron algunas imágenes donde muestran a Laura enfrentando un momento difícil en el programa que se transmite por la cadena Telemundo.

Laura Bozzo podría salir de “La casa de los famosos”

En la última edición de “La casa de los famosos”, Laura Bozzo fue notificada de que había sido nominada como una de las participantes para irse del programa. Esta noticia fue bien recibida por la abogada, quien aseguró que ya no se sentía a gusto por estar encerrada.

“Yo no tengo problemas, si me tengo que ir, me voy (...). Yo no tengo nada que hacer acá” , expresó.

Asimismo, mencionó que no se siente cómoda al tener que compartir esa casa con gente “hipócrita”.

“Es que todo el mundo me odia, se hacen los hipócritas. Yo no tengo nada que hacer acá con tanto enemigo”, sostuvo.

Laura Bozzo se disculpó con Niurka en el programa de Telemundo

Por otro lado, tras varios enfrentamientos, Laura Bozzo le pidió disculpas públicas a Niurka Marcos en “La casa de los famosos”.

“Quiero pedir disculpas, creo que se vale. Yo he vivido muchos problemas de bullying y creo que siempre estoy a la defensiva. Mi actitud del día de hoy fue muy grosera con Niurka y creo que no se vale porque estos días ella ha tratado de llevarse bien conmigo”, dijo.