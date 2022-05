Laura Bozzo hace llorar a Niurka tras pedirle disculpas en público: “Lo que hice no tiene nombre”

El reciente estreno de “La casa de los famosos” está generando gran expectativa por los polémicos participantes que integran el reality; entre ellos, Laura Bozzo y Niurka Marcos acaban de protagonizar un conmovedor momento, luego de haberse enfrentado en varias oportunidades.

La enemistad era muy evidente y los intercambios de palabras entre ellas aumentaron de nivel previo al lanzamiento del programa.

¿Cómo empezó el enfrentamiento entre Laura Bozzo y Niuka?

Todo inició cuando Niurka se burló de Laura Bozzo y ella le respondió con un fuerte mensaje: “Cuando tú entraste a trabajar a TV Azteca con la vieja, momia, horrible... esta vieja te sacó en un mes y medio del aire, mi vida”, dijo la peruana.

Tras ello, la cubana no se quedó callada y respondió a través de otro en vivo por Telemundo: “Primero que nada, yo no te dije vieja en ningún momento, te dije ‘¡fea!’. Laura, no te sientas tan importante, mija, porque tú no me sacaste de ningún lado, yo hice un talk show en una empresa, firmé por 30 programas de ese talk show, nada más ”, aclaró.

Laura Bozzo Foto: Univisión

Laura se disculpa con Niurka

A pesar de que la mayoría pensó que la temporada de “La casa de los famosos” estaría repleta de riñas entre Laura y Niurka, todo dio un giro cuando la también abogada decidió pedirle disculpas públicas a la artista, pues desde hace unos días, la cubana trató de generar un acercamiento entre ellas.

“Quiero pedir disculpas, creo que se vale. Yo he vivido muchos problemas de bullying y creo que siempre estoy a la defensiva. Mi actitud del día de hoy fue muy grosera con Niurka y creo que no se vale porque estos días ella ha tratado de llevarse bien conmigo”, dijo al inicio Laura Bozzo.