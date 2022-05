Anthony Aranda volvió a “Esto es guerra” luego de estar aproximadamente dos meses fuera del programa debido a una lesión. A pesar de que muchos aseguraron que el bailarín no volvería a la competencia porque no había logrado integrarse con sus compañeros, dejó boquiabiertos a todos al reincorporarse al reality por todo lo alto.

El miércoles 11 de mayo, el ‘Activador’ reapareció en “EEG” y generó todo tipo de reacciones. Entre estas, algunos usuarios notaron un detalle en su vestimenta y se lo hicieron saber a ‘Peluchín’.

¿Anthony Aranda se puso el pantalón de Melissa Paredes?

Como era de esperar, el regreso de Anthony Aranda a “Esto es guerra” fue la comidilla de la tarde, pues muchos usuarios estuvieron al pendiente de su presentación en el programa. Por ello, hubo un detalle que no pasó desapercibido por las seguidoras de Rodrigo González, quienes no dudaron en exponer al activador.

Una ‘Rodriguista’ le mandó una foto a ‘Peluchín’ donde muestra al bailarín usando un pantalón de cuero muy parecido al de Melissa Paredes e insinuaron que se trataría de la misma prenda.

“Rodri, el Anthony le quitó el pantalón a la Melissa jajaja. Se ve que anda misio, hasta la ropa le presta” , se lee en el chat que mostró, en sus redes sociales, el conductor de “Amor y fuego”.

Publicación de Rodrigo González Foto: Instagram

Melissa Paredes feliz por regreso de Anthony Aranda a “EEG”

Por otro lado, Melissa Paredes fue la más emocionar por el regreso de su ‘Activador’ a “Esto es guerra”, pues a través de sus redes sociales, la actriz sacó ‘pica’ a todos los detractores que aseguraban que el bailarín no regresaría a la competencia.

“No que no”, escribió en sus historias de Instagram durante la presentación de Anthony Aranda en el programa.

Publicación de Melissa Paredes Foto: Instagram

¿Qué dijo Anthony Aranda sobre su pantalón?

El activador, lejos de molestarse al ser consultado sobre si su pantalón era o no de Melissa Paredes, tomó con humor dichos cuestionamientos y sorprendió con su respuesta.

“¡Qué graciosos! En serio, ¿creen que me va a quedar un pantalón de Melissa?(...)Compartimos todo, ¿no? Los que quieran creer que es, es. Los que no quieran creer que es, no es. Es un pantalón”, respondió en “En boca de todos”.