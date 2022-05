Magaly Medina arremete contra Josimar: “Qué vergüenza ver a tu mamá en el calabozo”

¡No le perdona nada! Magaly Medina no dudó en decirle al cantante Josimar Fidel todo lo que pensaba, luego de que se conociera el escándalo que vivió su madre Isabel Augusta Farfán al ser intervenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez el pasado 10 de mayo, cuando intentó salir del país junto a su nieta.

La señora y la bebé intentaban viajar a Estados Unidos para que el salsero pueda conocer, por primera vez, a su reciente heredera, pero las autoridades no les dejaron embarcar el avión debido a que habrían presentado un permiso de viaje falso que no contaba con el respaldo biométrico que suelen tener dichos documentos notariales.

Como se conoce, el artista Josimar vive EE. UU. desde hace varios meses atrás porque decidió concretar la internacionalización de su carrera como cantante y, para ello, viajó con su familia más cercana incluido uno de sus hijos.

¿Qué dijo Magaly Medina?

“Esta vez el caso está en la Fiscalía y Josimar parece que llevó esa criollada que siempre lo ha caracterizado y que muchos peruanos toman como referencia. La calle no te indica que tienes que traspasar la ley. Todos somos iguales ante la ley. El que tú seas una celebrity o un cantante no quiere decir que no te comportes a la altura de la circunstancias (...)”, fueron las palabras de la periodista Magaly Medina. Asimismo, volvió a criticar su ausencia paternal en todo el proceso de embarazo, nacimiento y primeros meses de vida de su última pequeña con María Fe Saldaña.

Por otro lado, se refirió a todo lo que vivió la madre de Josimar por su irresponsabilidad. En ese sentido, aseveró: “(...) Estos pasajes casi nunca se compran de un día para otro. Tú sabes qué día le tocan sus vacaciones a tu hija. Entonces, te vas al consulado y haces un trámite simple, rápido y le evitas a tu mamá e hija un mal rato. Qué tal vergüenza habrá pasado la señora en Migraciones cuando la tuvieron que sacar de la fila Migraciones, llevar a un calabozo y una comisaría (...)”.

Tula Rodríguez encara a Josimar por no conocer a su hija

La comunicadora Magaly Medina no habría sido la única en criticar al cantante Josimar por no conocer a su última hija Jeilani, sino también personajes como Tula Rodríguez, quien estuvo entrevistando al salsero junto a sus compañeros del programa “En boca de todos”.