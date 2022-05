“Esto es guerra” generó una gran expectativa durante la noche de este lunes 9 de mayo, pues en dicha edición se presentaba al que será el nuevo conductor del programa. Luego de varios minutos de suspenso, Renzo Schuller apareció ante los guerreros y combatientes para ser el compañero de Johanna San Miguel en lo que resta de este 2022, en la que competencia cumple 10 años al aire.

De inmediato, las redes sociales explotaron con su inclusión y hasta pidieron que vuelva Gian Piero Díaz para volver a ver a la dupla conformada en “Combate”. Esto también se vio reflejado en el rating de la última jornada, ya que el reality logró una importante aceptación de los televidentes.

“Esto es guerra” lideró el rating tras la presentación de Renzo Schuller

Según pudo conocer La República, “Esto es guerra” alcanzó un total de 17,9 puntos gracias al anuncio de Renzo Schuller como el nuevo presentador. Por ello, el actor se mostró bastante feliz de volver a un reality de competencia tras algunos años.

“ Estoy emocionado y contento de estar acá. He tenido sentimientos encontrados, no te voy a negar que estaba nervioso. Hace buen tiempo que no estado en un reality de competencia, pero ni bien pisé el estudio, el recibimiento fue extraordinario. Yo les tengo mucho cariño a combatientes y guerreros, con quienes he trabajado durante mucho tiempo; verlos acá después de mucho tiempo ha sido un placer ”, indicó el presentador.

Renzo Schuller se moría por trabajar con Johanna San Miguel

A pesar del espinoso recibimiento por parte de Johanna San Miguel, Renzo Schuller reveló estar contento con la chance de trabajar al lado de la actriz. El presentador aseguró que era uno de sus temas pendientes, pues con la ‘Chata’ ya ha tenido la chance de participar en distintas producciones gracias a la actuación.

Esto es guerra: Johanna San Miguel le declara la guerra a Renzo Schuller. Foto: América TV

“Con Johanna nos conocemos hace bastante tiempo, ya nos las teníamos jurada de querer trabajar juntos en un programa y conducir juntos, porque actuado lo hemos hecho muchas veces”, añadió.