Renzo Schuller tras ingresar a “EEG”: No solo estoy aquí por los 10 años de “Esto es guerra”

Renzo Schuller fue presentado como el nuevo compañero de Johanna San Miguel en “Esto es guerra”, luego de que María Pía Copello le dijera adiós al reality. Durante la edición del programa de este lunes 9 de mayo, el exconductor del desaparecido formato “Combate” sorprendió a la ‘Mamá leona’ al contar cuál es el propósito de su presencia en el set de América Televisión.

“Te he estado viendo y te he estado escuchando (a Johanna San Miguel). ¿Tú querías que te dijera algo en la cara? (...). Te lo digo con todo el cariño y el respeto que te mereces: copiona”, expresó.

Asimismo, detalló que está feliz de su asumir el nuevo reto al lado de San Miguel. “Yo me siento contento de estar acá, no solamente por los 10 años de ‘Esto es guerra’, sino por los 12 de ‘Combate’. Hace cinco o cuatro años que me alejé de los realities de competencia por distintos motivos, pero hoy (9 de mayo) estoy acá porque quería ser parte de los 10 años de ‘Esto es guerra’”, aseveró.

Conductor cuenta por qué antes no estuvo en “Esto es guerra”

Johanna San Miguel le recordó a ‘Shushu’ que en anteriores temporadas la producción de “Esto es guerra” lo llamó para ocupar el cargo de presentador; sin embargo, él no aceptó. Renzo Schuller reveló por qué nunca antes lo vieron en el reality de competencia. “No era el momento, estaba en otros proyectos y para ser totalmente honesto, no, prefiero no ser muy honesto en esto. Las producciones chocaban y no se podía estar en un programa, compartiendo otro programa, y yo tenía que respetar el contrato o, si no, podría haber estado aquí tranquilamente”, aclaró.

Renzo Schuller asegura que “Esto es guerra” también es su casa

A pesar de que Johanna San Miguel le dio una calurosa bienvenida a “Esto es guerra”, Renzo Schuller hizo una fuerte aclaración a la presentadora. “La guerra está declarada. La competencia comienza. Bienvenido a mi casa, Renzo”, expresó la popular conductora. Sin embargo, el también actor no se dejó intimidar por el comentario y contestó: “Muy bien, pero ahora, esta también es mi casa”. Luego dio paso al primer circuito del programa.