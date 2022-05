¿Quién es Nicola Roberto, el sucesor de Varo Vargas en Mister Supranational Perú?

Un nuevo representante de la belleza peruana. Nicola Roberto ocupó los titulares de la farándula peruana tras conocerse que es el sucesor de Varo Vargas al convertirse en el Mister Supranational Perú 2022. El joven, quien fue uno de los candidatos del top 5, logró llegar al primer puesto luego de vencer a Aarón Pajares, Stefano Bermallon, Sebastián Guzmán y Noakishi Hau.

Los resultados del certamen de belleza se conocieron en la edición del sábado 7 de mayo del programa “Sábado con Andrés”. En la secuencia estuvieron presentes Jessica Newton, la organizadora del evento, y Varo Vargas dispuesto a entregar la banda al ganador que representará a Perú en el Mister Supranational, el próximo 16 de julio, en Polonia.

Tras deslumbrar con su belleza, los seguidores del evento se han preguntado a qué se dedica Nicola Roberto. A continuación, te contamos quién es el nuevo Mister Suprenational Perú 2022.

El modelo a sus 21 años se convirtió en el Mister Supranational Perú 2022. Foto: Nicola Roberto/Instagram.

¿A qué se dedica Nicola Roberto?

Durante su presentación en el concurso de belleza, el joven de 21 años mencionó ser del distrito de Miraflores, Lima. Además, reveló haber estudiado la carrera de Comunicación Audiovisual y trabaja como modelo y cineasta. Por otro lado, afirmó que desea ser actor en algún momento de su vida.

“Durante mis estudios, me pude adentrar a fondo en la industria y me empapé del estilo de vida del comunicador. En paralelo, empecé a realizar actividades que me enriquecían como persona como el piano, el surf y el entrenamiento físico”, señaló.

¿Qué dijo Nicola Roberto tras ganar el Mister Supranational Perú 2022?

Luego de recibir la banda de Mister Supranational Perú de manos de Varo Vargas, el modelo reapareció en sus historias de Instagram para agradecer el apoyo de los peruanos y prometió publicar un video para sus seguidores.

“Amigo, gracias por todo el amor. Estoy demasiado feliz y quería que lo sepan. Más tarde, quiero grabar un videíto para ustedes dándoles todo mi agradecimiento y prometer en ser el mejor en Polonia. Estaré con mi mamá hoy (8 de mayo) y espero que ustedes también pasen un lindo Día de la Madre, den mucho amor y cariño”, escribió.