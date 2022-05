Productor de EEG “exige” que Sergio Peña pida permiso públicamente para que Tepha viaje a Qatar

¡Se ponen exquisitos! Tepha Loza quedó sorprendida al escuchar las condiciones que ha puesto la producción de “Esto es guerra” para que pueda acompañar a Sergio Peña a Qatar, donde se disputará el partido de repechaje al Mundial 2022.

La exigencia hacia el seleccionado peruano sería que este pida permiso públicamente para que la chica reality pueda viajar a alentarlo.

María Pía Copello anunció el pedido de Peter Fajardo para que Tepha Loza pueda viajar

Todo empezó cuando María Pía Copello preguntó de que trataba el pedido o condición que estaría pidiendo Peter Fajardo, productor de EEG, para que Tepha Loza pueda ausentarse por unos días del programa a fin de alentar a su pareja en el repechaje.

“Me está diciendo el productor que, si quieres el permiso, la persona que te está invitando haga videollamada en el programa y que pida el permiso él mismo”, dijo la conductora de TV, ante el asombro de la modelo.

¿Qué dijo Tepha Loza?

Sin embargo, Tepha Loza mencionó que dicho pedido sería muy difícil de cumplir, así que tendrían que buscar otro camino para poder obtener el permiso.

“Lo van a tener que convencer de otra manera porque eso va a ser un poquito imposible”, sostuvo.

Tepha Loza no tiene problemas en llevar una relación a distancia con Sergio Peña

Tepha Loza está atravesando por un momento muy especial en su vida tras anunciar su romance con Sergio Peña. Por ello, contó el secreto para que su amor siga floreciendo a pesar de la distancia.

“Es saber manejarlo, nada más. Él tiene mi apoyo, tiene una carrera que cuidar y quiero que siga así. No quiero que lo metan en temas mediáticos, porque no es parte de él. Yo tengo una imagen superlimpia”, mencionó la modelo, quien aseguró que no dejará que los comentarios malintencionados empañen la linda etapa que está viviendo.