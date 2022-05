¿Quién es Carolina Jaume, la nueva participante de “El poder del amor 2″ que tiene fe de enamorarse?

Carolina Jaume dejó a todos sus seguidores asombrados al anunciar que será parte de “El poder del amor 2”, uno de los realitys turcos más vistos del momento y en el que también participaron los peruanos Shirley Arica y Austin Palao, en la temporada anterior.

La presentadora de televisión competirá contra otras personas de todas partes del mundo para intentar llevarse el premio mayor dentro del programa con corte romántico. Conoce todo lo que necesitas saber de la comunicadora para que se gane tu elección en las próximas votaciones.

¿Quién es Carolina Jaume?

Carolina Milena Jaume Saporiti nació el 18 de octubre de 1985. Desde muy pequeña, comenzó su vida en la televisión siendo parte de diversos comerciales hasta lograr entrar a la miniserie “Los Sangurimas”. No obstante, a los 19 años, decidió alejarse temporalmente de las cámaras para enfocarse en su participación en Reina Guayaquil 2004.

Se sabe que es hija del puertorriqueño Rafael Jaume y la exproductora ecuatoriana Diana Saporiti. Toda su vida vivió en la ciudad de Guayaquil.

Carolina Jaume comenzó en el mundo de la televisión desde muy joven. Foto: Carolina Jaume/Instagram

En 2007, conoció a Xavier Pimentel, quien sería su primer esposo, durante las grabaciones del programa “Soy el mejor”, y con quien tuvo a su primera hija. Sin embargo, las cosas no resultaron bien entre ellos y se separaron un año después.

Ochos años más tarde, Jaume encontró nuevamente el amor y contrajo nupcias con el empresario y padre de su segundo hijo, Allan Zenck.

¿A qué se dedicaba antes de entrar al “El poder del amor”?

Con su regreso a las pantallas ecuatorianas en 2012, la rubia siguió desempeñándose como una persona multifacética dentro del mundo del espectáculo. A mitad del 2015, dejó por completo Canal UNO, casa televisiva que la acogió durante mucho tiempo.

Asimismo, se desempeñó como actriz en varias series conocidas como “Maleteados” y “Calle amores”. De igual forma, incursionó como jurado en el programa de competencia “Ecuador tiene talento”, pero tiempo después se retiró por algunos problemas que tuvo con un compañero.

Carolina Jaume confirma su participación en “El poder del amor”

El pasado 20 de abril, la comunicadora fue consultada una vez más por sus compañeros de conducción sobre su posible participación en el reality de corte amoroso. Todo sucedió durante el segmento “Farandugram”, donde ella contestó afirmando que sí viajará a Turquía para unirse al programa.

“Hace algunos meses, tuve la propuesta para irme inicialmente al programa. Esto no es solo una decisión profesional, sino también profesional. Estaba dudosa y fue Virginia (Limongi) quien me alentó a lanzarme a esta experiencia (...). Me voy a Turquía”, reveló.

Por otro lado, mandó un mensaje para sus detractores y les aclaró que esta es una gran oportunidad para poder crecer profesionalmente y ganar más experiencia como figura dentro de la televisión.