¿Quiénes son los hermanos de Christian Yaipén y qué función tienen en el Grupo 5?

¡Llenan estadios en minutos! El Grupo 5 está dando la hora en todos los aspectos. Su profesionalismo y el gran carisma que tienen para congeniar con su público en territorio peruano e internacional los hace ser uno de lo más influenciables. Es así que desde hace 50 años hacen bailar a muchos de sus fans, quienes los siguen desde sus inicios en Monsefú hasta sus conciertos fuera del Perú. Éxitos como “La culebrítica”, “Morir de amor”, “Tao tao”, “Quédate con él” han hecho que el quinteto siga sonando en todas las radios y plataformas de streaming.

La agrupación musical ha sido premiada en tantos escenarios y eventos que se le puso el apelativo de El grupo de oro del Perú. Su popularidad es tanta que las entradas para la primera fecha de su presentación en el estadio de San Marcos se agotaron en minutos. No obstante, mucho se especula de la gran fama que ha alcanzado la banda de cumbia norteña y de la única persona que se conocen muchas referencias es del cantante Christian Yaipén, pero no sabemos con quiénes de sus hermanos trabaja arduamente para ser tan exitosos como lo son. Por eso, aquí te contamos todo lo que debes conocer acerca de ellos.

¿Cómo fueron los inicios del Grupo 5?

Pensar en el Grupo 5 es remontarnos a Monsefú en el año 1973, cuando los hermanos Elmer, Víctor, Walter y Javier Yaipén Uypán decidieron seguir los pasos de los mexicanos y nombrarse Grupo 5. El mismo que fue baladista en un inicio, ya que ese género estaba de moda en dicha época. En 1993, el socio Víctor Yaipén decidió independizar y formar la Orquesta Candela. Su salida del equipo fue consensuada por todos los integrantes.

El siguiente año, 1994, el elenco cambió de ritmo y comenzó a popularizar la cumbia norteña, al estilo de Armonía 10 y Agua Marina. En 1995, los hijos del líder Elmer, Elmer Junior y Andy Yaipén Quesquén ingresaron oficial a trabajar a El grupo de oro del Perú, sin pensar que el 5 de noviembre de 1999 el fundador más importante de la agrupación perdió la vida en un accidente de tránsito. Desde instante, se distanciaron todos.

Los hermanos de Elmer Yaipén Uypán se dieron cuenta de que sus hijos tenían una actitud extraña y decidieron separarse para formar Hermanos Yaipén. Así lo contaron para el canal de YouTube de Carlos Orozco: “La meta era preparar a Elmer y grabar temas para su voz y seguir con lo mismo, pero a ‘Chico’ y sus hermanos no los asesoraron bien, les dijeron que ellos podían sacar adelante el proyecto . Nosotros nos dimos cuenta porque se cortó la comunicación. Ante esta situación, le presenté el proyecto a mi hermano”.

Desde ahí se tomaron un breve descanso para que los hermanos Elmer y Andy Yaipén Quesquén regresen con fuerza en el 2006, año en que el Grupo 5 resurgió como el fénix sin parar hasta el día de hoy.

Christian Yaipén ingresó al Grupo 5

El cantante Christian Yaipén es el último de los hijos de Elmer Yaipén Uypán y María Elena Quesquén. Nació en Monsefú, Chiclayo, el 19 de enero de 1994. Estudió durante cuatro años Escritura de música contemporánea y producción en Berklee College of Music, ubicado en Estados Unidos. A mediados del 2015 se graduó y ofreció un musical para Julio Iglesias, donde lo acompañaron sus hermanos Elmer y Andy Yaipén Quesquén.

Al ser hijo del gran Elmer Yaipén se puede pensar que tiene todo lo que posee gracias a las comodidades de su familia, pero no. Así aclaró cómo consiguió su trabajo en la empresa familiar cuando un medio local lo entrevistó: “Cuando alguien me dice: ‘Te hacen cantar en el Grupo 5 porque eres el hermano menor’, me río, porque hablan sin fundamento. Antes de ser vocalista, durante mucho tiempo hice coros y estuve como bailarín, y me siento orgulloso de eso . Mis hermanos nunca me la pusieron fácil”.

¿Quiénes son los hermanos Yaipén detrás del éxito actual del Grupo 5?

En la actualidad, las personas encargadas del gran desempeño que están teniendo como equipo son los hermanos de padre y madre Elmer, Andy y Christian Yaipén Quesquén, quienes no solo tienen un fuerte lazo como familia que son, sino una gran responsabilidad de seguir con cautela el legado musical que les dejó su progenitor, Elmer Yaipén.

Si bien es importante resaltar que la reputación del Grupo 5 lo hacen cada uno de los integrantes que da lo mejor de sí para que tengan el prestigio que tiene, no ha sido en vano el liderazgo que tienen los consanguíneos en cuanto al manejo empresarial de todo sus espectáculos. Es importante resaltar que los tres están relacionados en el aspecto musical con una función distinta.

Por ejemplo, Christian Yaipén se dedica a ser la voz principal del elenco y animar con su gran carisma cada una de sus presentaciones, Elmer está enfocado en tocar el bajo para darle melodías a cada una de las letras del Grupo de oro del Perú, mientras que Andy se desarrolla en la percusión y la dirección musical de los integrantes.