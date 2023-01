Grupo 5: este lunes 9 de enero arranca la venta de entradas para su concierto en San Marcos

¡La espera terminó! Tras mucha expectativa sobre su concierto en el estadio San Marcos, Grupo 5 finalmente dio todos los datos para su ansiada presentación. Este lunes 9 de enero, a las 10 a. m., inicia la venta de entradas a través de Teleticket. La presentación se dará el 1 de abril. A través de una publicación en sus redes sociales, la banda brindó todos los detalles que sus fanáticos aguardaban.

El comunicado del Grupo 5

“¡Queremos contarles que nuestra celebración por el 50 aniversario será en el estadio San Marcos!”, dijo Christian Yaipén. “El sábado primero de abril, todo el mundo en el estadio San Marcos para disfrutar de una inolvidable noche de cumbia”, agregó. Después de que finalizaron su anuncio, mostraron el banner del show. De fondo se escuchó “Así se goza”, popular tema de la orquesta.

No habría invitados en el concierto del Grupo 5

En exclusiva con La República, Christian Yaipén comentó que, aunque no saben si habrá invitados a su concierto en San Marcos, definitivamente ello no está en sus planes. “No es la idea porque estamos celebrando algo grande, algo solos. No queremos vender como que: ‘Ay, compren sus entradas porque habrá invitados’”, habló el cantante. “Esto es Grupo 5 en su 50 Aniversario. Como pasó en el anfiteatro, llegó la gente y de la nada salieron los invitados. Nunca vendimos invitados o que se malinterprete como ‘invitan a un montón de artistas para que llenen el estadio’”, añadió.