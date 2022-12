Demphra de La Factoría respalda la letra de sus canciones: “Proyectábamos lo que vive una mujer”

La Factoría es sinónimo de nostalgia. En la primera década de los 2000, la banda panameña se convirtió en un increíble fenómeno en toda Latinoamérica por sus numerosos éxitos, que hablaban del amor y la vida sentimental. Marlen Romero (Demphra), Joysi Love, Edgardo Miranda y Pablo Maestre fueron los miembros de la primera alineación del grupo, cuyas canciones siguen siendo coreadas hasta el día de hoy. Demphra, la cantante principal de la agrupación, tuvo una entrevista con La República por su concierto en Lima por Año Nuevo, en la que habló sobre la música que marcó a toda una generación.

El legado de La Factoría

—¿Cómo te sientes con que las nuevas generaciones conozcan y sepan de la música de La Factoría?

—Me sorprende ver que todas mis presentaciones sean lleno total y que los principales fanáticos sean jovencitos, niños, prácticamente, y que se sepan todas las canciones de La Factoría. Es algo increíble.

Yo mezclo esto con que los padres ponían las canciones de la banda a sus hijos cuando eran bebés y les gustó bastante. Ahora les toca disfrutarlas en vivo. Gracias a Dios, los del grupo tenemos mucha salud y energía para poder estar en las presentaciones e interpretar todos los temas. Me alegra que, a pesar de los años, nuestras canciones sigan siendo íconos mundiales.

¿En qué se inspiró La Factoría para componer sus temas, que ahora son íconos de la música latina?

El mánager que reunió al grupo La Factoría y los miembros de la banda buscábamos proyectar lo que vive una mujer: el sentimiento y el romanticismo. Por ejemplo, el tema “Todavía”, compuesto por Joysi Love, le ha llegado al corazón a prácticamente todo el mundo. Fue escrita para eso. Yo creo que estaba pensando en su amor. Increíblemente, sigue siendo número uno en diversas radios.

Dicho romanticismo está muy arraigado a la música de Centroamérica…

Panamá suele exportar música romántica, con la que te puedes identificar, que habla de la vida. Suelen llegarte al corazón y hablar del amor, también el despecho. Ese tipo de nociones tratamos de transmitir, aunque Demphra y La Factoría tienen dos facetas: una en la que me enamoro y otra en la que no.

¿Qué canciones son las que más te gusta interpretar en tus conciertos?

“Hay otro en mi vida” es de mis favoritos. Me llegó mucho al corazón porque he vivido la letra. “Perdóname” es otra de las que me encanta interpretar.

Demphra en el videoclip de "Qué tonta fui". Foto: YouTube

Demphra recibirá el 2023 junto con sus fanáticos peruanos

El 31 de diciembre, Demphra ofrecerá un concierto con artistas como Daniela Darcourt, Víctor Muñoz y Los Bacanos en el festival Odisea. El Green Arena, ubicado en la Panamericana Sur, en Lurín, será el recinto para esta presentación.

Tendrás un concierto en Lima para cerrar el 2022. ¿Cómo te sientes con que a Perú le guste tanto a La Factoría?

Superagradecida de pasar el Año Nuevo con los peruanos. Luego de mi presentación me voy a quedar a disfrutar con todos los fans. Agradezco a la fanaticada peruana porque sigue cantando a todo pulmón las canciones de La Factoría.

¿Qué te llamó la atención de Perú como para pasar Año Nuevo acá?

Estoy enamorada de su cultura, de su gente y su comida. Subí unos kilitos por la rica gastronomía peruana. Me traje muchas cosas a mi país para ver si el ceviche me salía igualito, pero no me quedó igual. No sé qué le puse que no me quedó igual. Creo que tengo que traer un peruano para que me lo prepare acá y disfrutar de sus deliciosos platos. También estuve visitando muchas ciudades donde se siente que la cultura es muy autóctona. Me gustan mucho Cusco y Lima.

¿Volveremos a verte pronto tras este concierto de Año Nuevo? ¿Y qué se viene para el futuro?

Tenemos un proyecto, una visión nueva. Queremos que nuestra música se adapte a lo que es el mercado hoy en día. Obvio, respetando la letra para que no sea tan chocante este paso. En el 2023 también tendremos una gira en Perú. Será en marzo.