Los Morunos, Lucía de la Cruz y Bárbara Romero juntos en concierto

En febrero, tres grandes exponentes de la música peruana: Los Morunos, Lucía de la Cruz y Bárbara Romero unirán sus talentos para festejar el amor y la amistad. Bajo el título de Amor y Motivos, será también un merecido homenaje para Los Morunos, legendario trío que este 2023 celebrará 65 años de exitosa y vigente trayectoria artística.

Liderado por el cantautor e instrumentista Manuel Ortiz, el grupo considerado un símbolo de la música romántica en nuestro país, deleitará a sus seguidores con clásicos de su repertorio –compuesto de más de 740 canciones- como “Nunca más podré olvidarte”, “Mi perdición”, “Osito de felpa”, “Apaga la tele” y “Motivos”, entre otros.

Los Morunos alistan festejo para el 2023

Si bien, en el 2020 Manuel Ortiz anunció su retiro de los escenarios por motivos de salud, ya recuperado, el director musical de Los Morunos continúa siendo la voz principal de la agrupación que instaló en el Perú el gusto por el bolero romántico, para el deleite de sus miles de seguidores.

Por su parte, la cantante criolla Lucía de la Cruz, quien en el 2010 compartió por primera vez esta misma sala con Los Morunos, volverá a alternar con el ‘Trio Romántico de América” presentando sentidas interpretaciones de temas ícono de la música criolla como “Quiero que estés conmigo”, “Huye de mí”, “Nunca podrán”, “Yo perdí el corazón”, “Que somos amantes” y “Propiedad privada”, entre otros éxitos de su aplaudida carrera musical de más de cinco décadas.

La esperada noche de música romántica y criollismo, tendrá también como invitada especial a la bolerista Bárbara Romero, quien vuelve a los escenarios para encandilar a la concurrencia con bellas canciones interpretadas en su inconfundible estilo, entre estas: “El amor no tiene tiempo”, “Porque tú me has mentido”, “Esta noche yo quisiera que el mundo acabase” y “Hoy me entero que te vas”.

Amor y Motivos, se realizará el 10 y 11 de febrero a las 8 p.m. en el Teatro Peruano Japonés, Jesús María. Entradas en Teleticket.