Faraón Love Shady lanza nuevo éxito “Vámonos a Marte”: “En la Tierra, tu familia no me quiere contigo”

Faraón Love Shady es uno de los cantantes más peculiares a nivel internacional. El peruano se hizo famoso por sus canciones, las cuales tenían una temática muy sexual mezclada con un extraño estilo de rap. Además de esto, su extravagante estilo, caracterizado por su estrafalario peinado a colores, lo catapultaron a la fama por toda internet. Ahora, ha lanzado un nuevo éxito llamado “Vámonos a Marte”, el cual está siendo elogiado por todos sus seguidores.

Elogian a “Vámonos a Marte” de Faraón Love Shady

La canción y el videoclip oficial del más reciente tema de Faraón Love Shady fueron lanzados el viernes 23 de diciembre y, a pocas horas del estreno, acumuló decenas de miles de reproducciones. Los elogios tampoco se hicieron esperar, y miles de usuarios dejaron un mensaje para el rapero.

“Revivió la música”, escribió un internauta. “Esto no es un hit mundial. Esto es un hit universal”, redactaba otro. “Esta canción se la dediqué a mi novia y ahora es mi esposa, gracias mi lord fara”, fue el comentario de un usuario de YouTube.

Los comentarios elogiando a "Vámonos a Marte". Foto: Faraón Love Shady/YouTube

Esta es la letra de “Vámonos a Marte” de Faraón Love Shady

Amor, vámonos a Marte

Dime si puedes escaparte, e-ey

Tú eres una obra de arte

No importa lo que digan tus padres

Aquí en la Tierra, no, tu familia no me quiere contigo

Dime si te vienes conmigo

Que allá en Marte yo soy un líder

Voy, sin ti no me voy.