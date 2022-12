“La industria musical peruana no paró y en el Callao se siguió forjando historia”

El empresario Gil Shavit, quien lanzó las disqueras Chim Pum Music, Inzei Monumental y Monumental Music, y que tiene en sus filas a cantantes que prometen ser los nuevos rostros peruanos a nivel internacional, se mostró satisfecho con los resultados obtenidos este 2022, pese al año que termina y que no ha sido ajeno a la incertidumbre, inflación, y crisis política.

“La industria musical peruana no paró y se reinventó, sobre todo, en la cuna del Callao donde se siguió forjando historia con Monumental Music Group”, ha dicho Shavit, quien no cesó en impulsar el talento de jóvenes de los barrios considerados rivales y lanzar disqueras para apoyar sus carreras.

Parte de su objetivos fue tener un gran aliado de nombre y referente en el mundo musical, lo que encontró en el multipremiado productor estadounidense Sergio George, con quien hizo una alianza para lanzar Chim Pum Music con el fin de convertir en nuestro país en la nueva sede de la salsa, bachata y tropical. “Sergio es un gran aliado. Con su trayectoria y su gran trabajo, que ya todos conocemos porque ha trabajado con Marc Anthony, La India, Luis Enrique, entre otros, impulsará la carrera de los cantantes peruanos”, refirió.

Rostros peruanos para el mundo

También recordó que este año, con Chim Pum Music, ya firmaron a Cielo Torres, Farik Grippa, You Salsa y Gaby Zambrano, quienes serán los rostros peruanos para el mundo. Y así se seguirán sumando más cantantes a la disquera.

Sobre la disquera Monumental Music, que surgió para estimular, a través de la música, el diálogo y la unidad entre jóvenes de barrios del Callao, señaló que se renovó a para seguir con su misión de buscar nuevos talentos en los barrios chalacos y tiene como apoyo a la cantante Micheille Soifer, quien gracias a la disquera pudo grabar su álbum “La Nena”, cuyos temas va sonando en emisoras radiales y reproducida en plataformas digitales. Hace poco, la cantante de género urbano viajó a Colombia, donde cumplió una agenda con reconocidos medios y una de sus últimas presentaciones lo hizo en el Estadio Nacional en el show de la pareja colombiana Mike Bahía y Greeicy Rendón.

Micheille Soifer

Shavit sostiene que la iniciativa continuará con más fuerza el 2023 y seguirá siendo vitrina para los talentos nacionales. “El camino es largo, siempre habrá comentarios no tan agradables, pero con los hechos se demuestra lo importante de sacar adelante el talento peruano. Nosotros apostamos por el Perú, así que del Callao pal mundo”, subrayó, quien junto a los tres productores extranjeros: Sergio George, Rojas on the Beat y Jefry Lozano, comparten el mismo objetivo que es seguir exportando talento peruano.