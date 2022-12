¿Dónde y a qué hora ver la ceremonia de clausura del Mundial Qatar 2022?

Ya falta poco para que se dé la ceremonia de clausura de Qatar 2022, donde Argentina vs. Francia se enfrentarán para coronarse como el campeón del mundo. La selección albiceleste de Lionel Messi es la favorita para llevarse la copa, ya que este sería el último torneo internacional del jugador. Conoce todos los detalles sobre este encuentro.

¿Cuándo y a qué hora empieza la ceremonia de clausura del Mundial Qatar 2022?

Este domingo 18 de diciembre se dará la tan esperada final de Argentina vs. Francia y podrás verlo en tu país en el siguiente horario:

Perú: 9.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

Bolivia: 10.00 a.m.

Chile: 11.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

México: 8.00 a. m.

Paraguay: 11.00 a.m.

Uruguay: 11.00 a.m.

Venezuela: 10.00 a. m.

¿En qué canales ver la de transmisión de la clausura del Mundial 2022?

Perú: DSports, Latina TV

Argentina: DSports, TV Pública, TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports, Unitel, Radio Uno TV

Chile: DSports, Canal 13, Chilevisión

Colombia: DSports, RCN, Caracol

Ecuador: DSports, Teleamazonas, ECDF

España: La 1, RTVE Play, Gol Mundial.

México: Sky Sports, Azteca 7, TUDN, Las Estrellas, Canal 5

Paraguay: Tigo Sports, Telefuturo, Trece, SNT

Uruguay: DSports, Canal 4, Canal 10, Teledoce

Venezuela: DSports, Televen.

¿Cómo ver Latina TV EN VIVO GRATIS?

En Perú, Latina es el canal oficial del Mundial Qatar 2022. Emitirá el partido en vivo no solo mediante la TV, sino también de forma online. Para poder obtener la versión digital, solo debes descargar aquí el app de Latina TV.

¿Cómo ver DirecTV Sports EN VIVO GRATIS?

Todos los clientes de DirecTV satelital tienen acceso a DirecTV GO totalmente gratis. Para acceder dale clic a www.directvgo.com e ingresa tus credenciales de MiDirecTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DirecTV GO así seas o no un cliente de DirecTV satelital.

¿Qué artistas cantarán en la clausura del Mundial 2022?

La FIFA comunicó que Ozuna será el artista encargado de realizar el show de clausura del Mundial Qatar 2022. El afamado músico urbano promete cerrar con broche de oro la fiesta en Qatar.

¿Dónde se realizará el show de cierre del Mundial Qatar 2022?

La ceremonia de clausura de este gran evento deportivo tendrá lugar en el Estadio Lusail, que cuenta una capacidad para 88.966 espectadores y es el recinto de mayor aforo en Qatar 2022.