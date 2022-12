Lisandra, lanza videoclip, dirigido por Alejandro Pérez, el mismo de ‘Bailando’ de Enrique Iglesias

La cantante cubana Lisandra Lizama lanzó en YouTube su nuevo videoclip ‘Desde que te fuiste’, un tema inédito con el que busca posicionarse como solista en el mercado peruano y latinoamericano.

Esta nueva producción, en donde se muestra sensual y empoderada, fue grabado en Cuba y dirigido por el reconocido cineasta Alejandro Pérez. “Para mí es un gran placer hacer el primer videoclip de Lizandra. Vi su carrera como fue, subiendo y subiendo y cada vez más me asombraba de todas las cosas que podía lograr. No hay quien diga que no ha sido salsera toda su vida. Es una muchacha que todo lo que se proponga lo logra y esta es una nueva etapa de su vida que me enorgullece ser partícipe de poder filmar su primer video”, ha dicho el director, nacido en La Habana, Cuba.

La experiencia de Pérez, director de videos musicales, publicidad y cine, además director de fotografía, lo ha llevado a ser convocado para trabajar con grandes estrellas de la música y actuación como: Gloria Trevi, Alejandra Guzmán, Marc Anthony, Enrique Iglesias, Nacho, Rafael Amaya, Paulina Rubio, Maná, entre otros.

Pérez es la cara más conocida del videoclip cubano, lo llama la prensa de la isla. El éxito de Bailando (de Enrique Iglesias) dio un vuelco a su vida en el 2014 y desde entonces no dejó de trabajar con estrellas de talla mundial. “Quienes lo conocen, aseguran que sigue siendo humilde, lo que lo hace aún más auténtico”, señalan.

Con Enrique Iglesias, en un alto de 'Bailando'.

Ha participado como realizador o director de fotografía en más de 500 videosclips, en muchos de ellos fue también el encargado de crear la historia. Pero los recursos que utiliza apenas se repiten. Nunca se deja llevar por el fascilismo. La originalidad es otra de sus marcas y por ello, el lanzamiento de ‘Desde que te fuiste’ lo vuelve a poner una vez más en la mira.

La esposa de Mauricio Diez Canseco se ha mostrado muy agradecida con el trabajo realizado por su paisano. “No tengo más que palabras de agradecimiento”, ha dicho.