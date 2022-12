¿Y la ‘Yaha’? En medio de los polémicos comentarios de Sergio George sobre el nuevo romance de Yahaira Plasencia, el productor firmó contrato con otro talento peruano, esta vez con Gaby Zambrano.

Bajo la firma de Chim Pum Music, Sergio George busca ‘cazar’ todos los diamantes en bruto que hay en nuestro país, para pulirlo y lanzar al mundo nuevas estrellas, así como lo hizo con Yahaira Plasencia.

Sin embargo, la relación entre ambos se habría visto afectada recientemente por el nuevo amor de la salsera, pues el productor considera que no es oportuno para su carrera y hasta la dejó de seguir en redes sociales.

Sergio George trabajará con Gaby Zambrano

A través de sus redes sociales, Sergio George anunció que Gaby Zambrano firmó con él para trabajar en un nuevo proyecto musical.

“Welcome”, escribió el productor en una fotografía que compartió en sus historias de Instagram, donde muestra la reunión virtual que tuvo con la cantante.

Gaby Zambrano firmó con Sergio George. Foto: Instagram

¿Con qué otros artistas peruanos trabajará Sergio George?

Así como Gaby Zambrano, You Salsa también firmó con Sergio George y el productor musical anunció que trabajará próximamente con Farik Grippa y Cielo Torres.

Sin embargo, con quien no llegó a ningún acuerdo fue con Gabriela Herrera, quien hace varias semanas aseguró que había conversado con Sergio George y habían llegado a un acuerdo. No obstante, este no habría llegado a buen puerto.