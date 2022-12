‘Beatlemanía’ se vivió con público de toda edad

Tras dos años de ausencia, Un Día en la Vida, el clásico tributo anual de homenaje a The Beatles regresó a las tablas del Teatro Peruano Japonés, en dos conciertos, ofrecidos a casa llena, en los que los rockeros peruanos que conforman la agrupación dieron cátedra de canto y ejecución musical.

Superado el tenso momento político que vivió nuestro país, la banda dirigida por el músico Edmundo Delgado pudo ofrecer a tiempo sus dos conciertos, el pasado 7 y 8 de diciembre en el Teatro Peruano Japonés, a los que llegaron beatlemaniacos de todas las edades, incluidos niños de corta edad. Todos ellos disfrutaron de un repertorio que incluyó una selección de 30 temas, con los que se recordó a los The Beatles, especialmente a John Lennon, al cumplirse 42 años de su desaparición física.

El espectáculo que también tuvo segmentos especiales en los que se recordó la genialidad de George Harrison y de Paul McCartney se dio inicio con la canción A Day In The Life. Luego, siguieron temas como Love Me Do, Please Please Me, All My Loving. I’m Down, I Saw Her Standing There, Twist and Shout, The Inner Ligth, Love You To, Strawberry Fields Forever, Something, While My Guitar Gently Wheeps y Here Comes The Sun.

PUEDES VER: Mike Bahía y Greeicy en Perú: cantantes colombianos despidieron su concierto Lima con “Amantes”

Clásicos como Yesterday, Eleanor Rigby, Come Together, Revolution, I’m Only Sleeping, Don’t Let me Down, I’m The Walrus, Band On The Run, Jet, Live And Let Die, Sgt Peppers, With a Little Help, Let It Be, Golden Slumbers e Imagine, cantado -como desde hace 33 años- al unísono con el auditorio, siguieron de la lista.

En suma, más de dos horas de concierto, tiempo en el que el público no dejó de aplaudir y vitorear cada una de las interpretaciones de este concierto acústico, rockero y sinfónico, que contó además con el gran talento de otro fundador de Un Día en la Vida: el legendario Tavo Castillo (Frágil). Junto a ellos, Johnny Chiappe (El Humo), Pepe Chiriboga y los talentosos jóvenes Renzo Dalí, Carlo André Oliden, Jeremy Castillo y Alejandro Iturrizaga.