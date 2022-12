Yrma Guerrero niega que vaya a salir de Corazón Serrano: “Retirarme al 100%, no”

La voz de “Dos cervecitas”, Yrma Guerrero Neira, es una de las hermanas fundadoras de Corazón Serrano, así como el rostro más aclamado de la popular orquesta. Sin embargo, su ausencia en algunas presentaciones despertó una constante pregunta entre sus fans: ¿qué pasó?

Ya Edwin, su hermano y líder de la banda piurana, había dado algunos detalles durante una entrevista con el youtuber Carlos Orozco: por asuntos de familia y de salud, Yrma laboraba con intermitencia en los escenarios. La República, por su parte, le preguntó directamente a la cantante. ¿Qué contestó ella?

Yrma Guerrero: ¿la cantante dejará Corazón Serrano?

Durante una entrevista para este medio, la intérprete de “Alitas quebradas” aseguró que su continuidad en Corazón Serrano no está en duda. Lo que podría variar sería su rol:

“Retirarme, no, no creo. Pero claro está que ya no voy a todos los eventos. (...) De repente, en un tiempo más ya no voy a estar en escénico, pero sí detrás de todo ello. Por ejemplo, siempre tengo ese legado de las chicas, del vestuario… Pero después, retirarme al 100%, no” , sostuvo.

¿En qué año se formó Corazón Serrano?

Una de las orquestas símbolo de Piura se conformó en 1993. Fue Lorenzo Guerrero Neira, el mayor de los hermanos, quien instruyó a Edwin y a Noemí. Con la renuncia de esta última, empezó a preparar a Yrma y a Edita.

Los primeros pasos tuvieron como escenario al local los Portales, pero cuando el ritmo de “Alitas quebradas” empezó a conquistar a más audiencia, la banda conoció el éxito.