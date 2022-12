Esposa de Mauricio Diez Canseco, ‘Brad Pizza’, se lanza como solista

Dispuesta a conquistar a los peruanos y al público latino con temas inéditos, la cubana Lisandra Lizama se lanzó oficialmente como solista de salsa y aseguró que le gustaría realizar dúos con cantantes nacionales.

En su presentación, la esposa de Mauricio Diez Canseco, dio detalles de su debut como solista en el que lanzó ‘Desde que te fuiste’, que es su autoría. ”Este tema con el que empiezo es cubano, no es algo personal, y lo grabé en Perú en el estudio de Carlos Rincón de quien tengo varias composiciones”, dijo muy entusiasmada la intérprete.

Agregó que trabajará también con mucha música peruana y cubana. Además, de hacer canciones inéditas, sostuvo que hará algunos covers de Marc Anthony y Armando Manzanero.”Quisiera trabajar con todas las orquestas que hay en el Perú, entre ellas Combinación de la Habana, incluso con los de cumbia. Además hacer colaboraciones con todas las salseras tan buenas como Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia, Cielo Torres y Brunella Torpoco”, refirió.

PUEDES VER: Patricio Parodi defiende el tiktok de Luciana Fuster y sus hermanas: “A la gente le gusta hablar”

En presentación, la cubana sostuvo que su outfit busca reflejar el look de mujer fuerte, empoderada, el que la ha identificado a lo largo de toda su vida artística. “Llevo más de 15 años de modelo y nadie me puede prohibir el tipo de ropa que voy a usar. Eso suena súper machista, a mi me encanta la elegancia”, aclaró desmintiendo que su esposo, se oponga a que luzca sensual.

Asimismo, Lizama aseguró que le encanta que la llamen la ‘Leona de la salsa’. “Lo que pasa es que mi esposo me dice ‘Leoncita’ y se me fue quedando el tema de la leona, además suena a mujer fuerte”, acotó la cantante quien tendrá su primera presentación este jueves en Rústica de Costa Verde desde las 11:00 p.m. para luego hacer lo propio en la cadena de dicho local.