¿En Honduras no saben bailar? Bad Bunny se queja en público: “Me mintieron”

Bad Bunny continua su gira “World’s Hottest Tour” por varios países de Latinoamerica, en donde visitó la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, el último 29 de noviembre. Luego de llenar el estadio Olímpico Metropolitano, el puertorriqueño fue a Guatemala para seguir con sus presentaciones.

Ahí, el 1 de diciembre, mencionó que invitaría a bailar a una de las chicas del público para que subiera al escenario a moverse junto a él al ritmo de la canción “Enséñame a bailar”.

Sin embargo, las declaraciones del cantante antes de llamar a una de las afortunadas dieron de qué hablar tanto en Guatemala como en todas las redes sociales, pues al parecer, según sus propias palabras, se habría llevado una mala impresión de la representante del país hondureño.

“Yo tengo una pregunta para ustedes y quiero que me respondan con honestidad y sinceridad. Yo espero que no me mientan, por favor... En Honduras me mintieron, yo estoy triste porque no me gusta que me mientan”, dijo el cantante de 28 años.

“¿Quién me puede enseñar a bailar?”, Preguntó, al tiempo que agregó: “Alguien que me enseñe a bailar, yo no sé. Se supone que la persona me enseña a mí, no yo”.

Este comentario del artista despertó las opiniones de las redes sociales sobre cómo han sido las danzas urbanas de las jóvenes de otros países durante la gira “World’s Hottest Tour”.

“Por eso Bad Bunny nos quemó en Guatemala diciendo que en Honduras le mentimos. Ni con el aire de la rosa Guadalupe recuperamos esa reputación”, dijo una joven en Twitter y compartió el video del baile de la joven.