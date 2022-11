The Weeknd anuncia gira de conciertos por Latinoamérica, pero se olvida de Perú

The Weeknd anunció que su gira de conciertos “After hours til dawn tour” 2023 también se realizará en Latinoamérica. Sin embargo, la noticia ha entristecido a los fans peruanos del cantante debido a que el show está confirmado solo en los países vecinos como Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Perú está excluido de la lista.

Todo indica que el equipo de The Weeknd se habría olvidado del país peruano pese a que cuenta con una gran legión de fans que desean poder verlo en el escenario del Estadio Nacional y escuchar sus canciones en vivo.

¿Cuándo serán los conciertos de The Weeknd en Latinoamérica?

Según la publicación de The Weeknd, la lista de conciertos empieza por una gira por Europa y luego sigue por América Latina. El intérprete de “Starboy” visitará ciudades como Estocolmo, Ámsterdam, Ciudad de México, Río de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Bogotá y terminará en Santiago de Chile.

La prensa extranjera informó que en América del Norte fue un éxito increíble, rompiendo récords de asistencia y recaudando más de $130 millones de dólares hasta la fecha.

Conciertos de The Weeknd en Latinoamérica.

Fans peruanos reclaman a The Weeknd

A través de Twitter, cientos de fans peruanos expresaron su indignación en el perfil de The Weeknd por haber olvidado a Perú. Por su parte, otros hicieron sus reclamos contra las promotoras de conciertos en Lima.

Muchos de ellos aseguraron que el cantante canadiense podría llenar muy bien el Estadio Nacional . Otros también lamentaron no poder tener el dinero suficiente para viajar a un país vecino y ver a su ídolo.

“The Weeknd saltándose Perú en su gira mundial, ya no aguanto más”, “Solo en Perú sucede que Romeo Santos puede tener cuatro shows, pero The Weeknd ninguno”, “The Weeknd en todos lados menos en Perú”, “The Weeknd no viene a Perú, ya dejen de creer en Zero Live (promotora de conciertos)”, “Toda la vida siendo ignorados”, “Organizadores de conciertos y radios anunciaban que The Weeknd daría fechas para Lima y en su lista Perú no existe”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

