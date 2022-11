¿Cuál sería el setlist de Harry Styles para su concierto en Lima como parte de su “Love on tour”?

El cantante Harry Styles ya está en nuestro país para hacer retumbar el Estadio Nacional con sus grandes éxitos. Por ello, sus fanáticas y fanáticos ya hacen largas colas afuera del recinto para poder ver lo más cerca posible al exintegrante de One Direction.

Más púbico podrá ingresar al Estadio Nacional para el concierto de Harry Styles. Foto: composición/Jazmín Ceras-LR

Si quieres saber qué canciones harían vibrar al público limeño y estar listo o lista para este martes, en esta nota, te contamos cuál sería el setlist del intérprete de ‘As it was’ para su espectáculo en Perú.

¿Qué temas cantaría Harry Styles en Lima?

Miles de fanáticos esperan con ansias este martes 29 de noviembre para escuchar cantar a Harry Styles en Lima como parte de su gira “Love on tour 2022″, en la que se espera una inolvidable puesta en escena y momentos para el recuerdo.

Harry Styles. Foto: composición/AFP/difusión

Muchos se preguntan qué canciones interpretará el artista británico. Por ello, aquí te dejamos la lista de canciones que pudo disfrutar el público colombiano el último domingo.

“Music for a sushi restaurant”

“Golden”

‘Adore you’

‘Daylight’

‘Cinema’

‘Keep driving’

‘Satellite’

‘She’

‘Matilda’

‘Lights up’

‘Canyon moon’

“Treat people with kindness”

“What makes you beautiful”

“Late night talking”

“Watermelon sugar”

“Love of my Life”

“Sign of the times”

“As it was”

Así fue la llegada de Harry Styles a Lima

Hace pocas horas se hizo viral un video donde se ve a Harry Styles en su llegada al Perú. El intérprete de “Adore you” llegó en compañía de su equipo y se pudo observar vestido con una polera negra, short y zapatillas.

En el programa “ATV noticias” se hizo un enlace en vivo en el que se ve la formación de largas colas de fanáticos que llevan días esperando poder conseguir un buen lugar dentro del concierto.