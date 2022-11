Paulo Londra reversiona “Nublado” con Travis Barker de Blink-182 y ya superan el millón de vistas

El cantante Paulo Londra estrenó una nueva versión del videoclip de su canción “Nublado” junto al baterista Travis Barker de Blink-182. El lanzamiento ya consiguió más de un millón de vistas en la plataforma YouTube. Pero eso no es todo, porque también anunció la salida de su nuevo álbum “Back to the game”, lo que ha causado alegría en sus seguidores.

Dicho video fue grabado por Paulo y Barker en Los Ángeles, cuyo sencillo es uno de los éxitos que marcaron el regreso del argentino al mundo de la música tras una larga pausa por temas legales.

¿Qué canciones forman parte de “Back to the game” de Paulo Londra?

Tal como lo anunció en sus redes sociales, Paulo Londra ya puso a disposición de sus fanáticos el nuevo álbum “Back to the game”, que podrá escucharse en todas las plataformas musicales. ¿Quiénes lo acompañan en su proyecto de retorno a la escena musical? Averígualo en la siguiente lista.

Paulo Londra utiliza a un león como ícono que lo representa en el mundo musical. Foto: Instagram/ Paulo Londra

Chango

Plan A

Party en el barrio feat. Duki

Luces

Por deporte

Noche de novela feat. Ed Sheeran

Nublado feat. Travis Barker

A veces feat. Feid

Cansado

Tenso

Ella

Julieta

Ojalá

Necio feat. LIT killah

Chance

Toc toc feat. Timbaland

¿Cuándo llega Blink-182 a Perú?

Blink-182 es una banda estadounidense de pop punk y pronto estará en nuestro país para hacer vibrar a sus fanáticos peruanos. Dicho evento está planeado realizarse el 14 de marzo del 2023 en el Estadio San Marcos y las entradas ya pueden ser adquiridas en Teleticket.

Los precios de las entradas van desde los S/ 138 a S/ 506 soles. Además, podrán ingresar personas desde los 8 años en compañía de un adulto, cada uno con su entrada. La banda telonera será Wallows.