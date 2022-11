Fan piurana de Juan Luis Guerra gastó S/ 2.000 para ir a su segundo concierto, pero no podrá verlo

El segundo concierto de Juan Luis Guerra se vio frustrado luego que la Municipalidad de Surco clausuró esta tarde el Arena Perú, recinto donde se llevaría a cabo, debido a quejas por no cumplir con el aforo en la primera fecha del show del cantante dominicano. Muchos fanáticos se mostraron inconformes, incluso una de ellas afirmó haber viajado desde Piura y que gastó S/ 2.000 soles para poder verlo.

“He venido desde Piura y mañana mismo, después del concierto, me voy. Tengo de inversión S/ 2.000 soles. No es justo que se nos vaya al agua el dinero , porque no creo que se devuelva. ¿Queremos entrar? Sí. Que se respete el aforo.”, dijo muy preocupada la fanática piurana.