Clausuran Arena Perú EN VIVO: concierto de Juan Luis Guerra, Alex Ubago, Lali Espósito y otros se ven afectados

Fan de Juan Luis Guerra decepcionada tras cancelación del concierto

Seguidora de Juan Luis Guerra se mostró apenada luego de que se anunciara la cancelación del concierto de Juan Luis Guerra en Arena Perú. La simpatizante del cantautor domenicano contó que había gastado más del 2.000 soles para asistir dicha presentación tras viajar desde Piura para esta fecha.

“He venido desde Piura y mañana mismo, después del concierto, me voy. Tengo de inversión S/ 2.000 soles. No es justo que se nos vaya al agua el dinero, porque no creo que se devuelva. ¿Queremos entrar? Sí. Que se respete el aforo.”, dijo muy preocupada la fanática piurana.

Fuente: Canal N