Bad Bunny le dedica a República Dominicana el gramófono por mejor álbum de música urbana

Bad Bunny se coronó como el máximo exponente actual de la música urbana. En la edición 2022 de los Premios Latin Grammy, el puertorriqueño fue nominado en 10 categorías, y una de las más destacadas fue a mejor álbum de música urbana, en el que se llevó el gramófono.

Para sorpresa de sus millones de fans, el artista no se presentó en el evento llevado a cabo el jueves 17 de noviembre en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino de Las Vegas, Estados Unidos.

No reveló el motivo de su inasistencia, por ello, cuando se anunció su victoria, la organización no supo cómo reaccionar, ya que tampoco tenían planeado ningún video de agradecimiento. “La Academia le hará llegar el premio al artista”, fue su respuesta. Sin embargo, momentos después, el intérprete se pronunció en Twitter.

Bad Bunny emocionado por ganar a mejor álbum de música urbana

Fiel a su estilo, el ‘Conejo Malo’ agradeció por el reconocimiento en su cuenta de Twitter. “Titi me preguntó to to to to... ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias!”, escribió al inicio.

“¡Este Grammy se lo dedico a la República Dominicana y a todo el movimiento del dembow! A los artistas, productores, bailarines, directores de videos. Gracias por la inspiración, ese Grammy es de ustedes”, expresó Benito.

Bad Bunny dedica el gramofóno a sus colegas del género. Foto: Twitter/Bad Bunny

Otras categorías en las que fue premiado

Bad Bunny lideró la gala con 10 nominaciones. Con dicho resultado, dejó atrás a artistas como Rauw Alejandro, Christina Aguilera, Rosalía, entre otros. A continuación, las categorías en las que fue premiado:

- Mejor interpretación de reguetón - “Lo siento bb”

- Mejor canción urbana - “Titi me preguntó”

- Mejor fusión/interpretación urbana - “Titi me preguntó”

- Mejor canción de rap/hip hop - “De museo”

- Mejor álbum de música urbana - “Un verano sin ti”