La Copa del Mundo Qatar 2022 ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Este domingo 20 de noviembre se abrirá el telón de la competición más importante en la historia de fútbol con el partido de Qatar vs. Ecuador.

Como es costumbre en cada edición, la FIFA, máximo ente del balompié mundial y organizador del Mundial, planifica un evento inaugural para darle inicio a la competición continental con un show artístico donde diversos artistas reconocidos deleitan a los espectadores y visuales.

¿Quiénes son los artistas que se presentarán en la inauguración del Mundial Qatar 2022?

Tras sondeos de distintos nombres y la baja a último momento de Shakira, la pagina oficial de la FIFA World Cup anunció que el cantante colombiano Maluma y la artista árabe Myriam Fares serán los encargados de presentarse en el Fan Fest oficial del Mundial que inaugurará el torneo el sábado 19 de noviembre, un día antes del cotejo inicial

“¡Que empiece la fiesta! ¡El festival de fans de la FIFA se estrena a lo grande! Maluma & Myriam Fares están empezando esto con estilo en Al Bidda Park”, se puede leer en la publicación de la organización.

FIFA anunció a los artistas que cantarán en la inauguración de la Copa del Mundo 2022. Foto: FIFA

¿Por qué Shakira no estará en la inauguración del Mundial Qatar 2022?

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman si es que tenga algún papel a lo largo del Mundial”, dijo la conductora Ana Rosa Quintana, de “El programa de Ana Rosa”.

La artista colombiana desistió de participar en el espectáculo luego de que fuera blanco de críticas por ser parte del evento en Qatar, país que activistas sociales y seguidores consideran como atrasado en el respeto a los derechos humanos, sobre todo de la comunidad LGTBIQ+.