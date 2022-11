Interpol en Lima: el trío estadounidense cerró de manera magistral su gira en Sudamérica

Interpol regresó a nuestro país y por la puerta grande. La banda neoyorquina había sido, un día antes, telonera de los británicos Arctic Monkeys, pero en esta ocasión fueron los absolutos protagonistas. El trío brindó lo mejor de sus más de 20 años de trayectoria en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

El grupo conformado por Paul Banks, Daniel Kessler y Carlos Dengler, en anteriores oportunidades, ha mostrado su cariño por nuestro país. Así, tocaron dos veces en un mismo año; la primera, el 9 de abril del 2019, como parte de su gira mundial “Marauder”, en los Domos Art del distrito de San Miguel y, meses después, en noviembre, participaron en el festival Vivo X el Rock, que se realizó en el estadio de San Marcos. En ese último show, el vocalista de la banda, Banks, resaltó que aquellas dos presentaciones habían sido memorables.

PUEDES VER: Interpol llega a Lima y ofrecerá su tercer concierto junto a Arctic Monkeys

Luego de una pandemia mundial y tras tres años de no pisar suelo peruano, la agrupación de post punk regresó con su nuevo disco “The other side of make-believe”, y repitieron el plato de tocar dos veces en la capital. En una primera ocasión, fueron teloneros de los ‘monos árticos’ y, finalmente, con 24 horas de diferencia, brindaron un show propio en el que tocaron sus mejores éxitos.

Interpol deleita a sus fans con su música en el Parque de la Exposición

Toño Jáuregui calentó los motores

El encargado de telonear a la mítica banda fue Toño Jáuregui. El cantautor peruano no desentonó en la velada, pues cantó los mejores éxitos de sus discos como solista, entre estos, “Compárteme sabiduría” o “Fantasma del ayer”, pero también algunos temas de su pasado en Libido: “Tres” y “Espermato”; para la locura de todos los presentes.

El artista nacional brindó un cúmulo de energía que fue sumándose poco a poco para explotar con un cierre a la altura.

El esperado encuentro

Interpol subió al escenario a las nueve de la noche. Todos se encontraban vestidos elegantemente de negro, excepto Paul, el líder, que portaba un saco gris, algo que ya es característico del estilo de la banda. El cantante saludó en español y comenzó la locura.

La noche inició con una sorpresa, el primer tema que tocó el grupo fue “Toni”, de su último álbum llamado “The other side of make-believe”. Muchos esperaban “Untitled”, canción que fue la primera en su setlist en todo su tour, pero esta vez el trío neoyorquino decidió darle a su último show en Sudamérica algo diferente.

El público estuvo hipnotizado y, entre aplausos, corearon las canciones, lanzaron globos y gritaron de la emoción. El concierto logró sobrepasar hasta las más exigentes expectativas.

Lo mejor de lo mejor

Los asistentes fueron testigos de uno de los mejores recitales del año, sin necesidad de mucha parafernalia. La banda ofreció las joyas de su amplio repertorio. Un conjunto de canciones, entre los clásicos y los recientes temas. Un rosario de éxitos como “Evil”, “Fables”, “C’mere”, “Narc”, “Pioneer to the falls” y “Obstacle 1″.

En medio de la adrenalina del show, Paul Banks se detuvo y, visiblemente emocionado, se dirigió al público: “Nos encanta la energía que ustedes traen, para nosotros significa mucho”, y comenzaron a tocar “Passenger” para continuar con “All the rage back home”, “Rest my chemistry”, “The rover”, “Mr. Credit” , “The new”, “PDA” y “Slow hands”.

Dos casi despedidas y una promesa

Las luces se apagaron y todo parecía un adiós temprano; sin embargo, ante los gritos de la gente que pedían su retorno al unísono de “¡Interpol! ¡Interpol! ¡Interpol!”, los artistas regresaron y no dudaron en aplaudir al público para entonar el esperado “Untitled”, “No i in threesome” y “Not even jail”.

Así, volvieron a despedirse, y Banks prometió retornar para otro show, “Volveremos pronto, gracias”. Pero no fue suficiente, la gente quería más.

La banda regresó para tocar un último tema, una de las canciones más melancólicas de la banda, “Next exit”, del álbum “Antics”, con lo que cerraron con broche de oro ante un público que los acompañó con las linternas encendidas y con la esperanza que se cumpla la promesa de un próximo concierto en Lima por parte del trío de New York.