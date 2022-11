Arctic Monkeys regresó a Lima luego de tres años y ofreció un vibrante concierto en el Arena 1 de la Costa verde de Lima, este 15 de setiembre. Miles de seguidores de Alex Turner, vocalista de la banda, se hicieron presentes.

Desde muy tempranas horas, los fanáticos enfrentaron el ardiente sol de la ciudad e hicieron cola. Al caer la tarde, pudieron ingresar al recinto y aprovecharon en comprar alimentos antes del show.

La locura se desató con el ingreso de Interpol, banda neoyorquina invitada para telonear el concierto de los populares ‘monos árticos’. Ellos demostraron cómo poner de pie al público antes de la presentación del artista estelar.

Llegada las 9.30 p. m., Arctic Monkeys pisó el escenario y levantó al público con su clásico “Brianstorm”. Sin embargo, esta no fue la única canción que recibió el calor de la fanaticada, “Do I wanna know?” y “505″ también fueron coreadas a más no poder.

A continuación, revive los mejores momentos del show, el cual tuvo un lleno total luego de que se agotaron las entradas a solo horas de anunciarse su confirmación en Lima, en el mes de abril.

Alex Turner, de Arctic Monkeys. Foto: John Reyes/GLR

Fans de Arctics Monkeys en el Arena 1. Foto: John reyes/GLR

Fans de Arctics Monkeys en el Arena 1. Foto: John reyes/GLR

¿Quiénes son los Arctic Monkeys?

Arctic Monkeys es considerada una de las bandas británicas más exitosas de la última década. Tiene más de 25 millones de discos vendidos y han ganado diversos premios a lo largo de los años.

Se fundó en 2002, en Sheffield, y tiene seis álbumes de estudio grabados. “Tranquility base hotel + casino” es el último y se lanzó en el 2018.

“Whatever people say I am, that’s what I’m not” fue su primer trabajo, el cual se convirtió en el estreno más rápido en liderar listas en el Reino Unido.